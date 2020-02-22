МВД сэкономило 16 млрд тенге, сократив штатную численность

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Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел сэкономило 16 млрд тенге, сократив штатную численность. Об этом рассказал министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев в ходе парламентского часа по вопросу реализации дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы, передает Kazakhstan Today.

Мы оптимизировали систему управления. Упразднили 106 излишних управленческих звеньев и 1483 руководящие должности. На 11% сокращена численность МВД (-10 592 единиц). Это сэкономило порядка 16 млрд тенге", - рассказал глава МВД.

По его словам, были сокращены административные расходы и укреплены низовые подразделения. Было высвобождено 13 тыс. квадратных метров площадей, из которых 5,6 тыс. квадратным метров передано в республиканскую и коммунальную собственность. По остальным проводятся соответствующие процедуры.

Из центрального и областных аппаратов в низовые подразделения передано 630 единиц автотранспорта", - отметил Тургумбаев.

По информации министра, количество полицейских на 100 тыс. населения уменьшилось с 471 до 393. Это среднеевропейский уровень (Бельгия - 412, Чехия - 383, Франция - 340).

Также он сообщил о реорганизации дорожно-патрульной полиции в патрульную.

Проводится поэтапный перевод сержантских должностей строевых подразделений в офицерские. Переведены 6491 единиц. Остались 1284 единиц (427,5 млн тенге - на 1 сотрудника 333 тыс. в год)", - заключил Тургумбаев.

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