На Каспии проходит командно-штабное учение ВМС

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АКТАУ. 18 АВГУСТА - На Каспии проходит трехдневное командно-штабное учение Военно-морских сил во взаимодействии с Военно-воздушными силами и оперативной группой Пограничной службы КНБ Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Маневры на побережье, в море и в воздухе нацелены на подготовку Военно-морских сил к ведению боевых действий во взаимодействии с другими видами Вооруженных сил и силовыми структурами, сообщает Минобороны.
В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов управления, командиров подразделений подчиненных частей Военно-морских сил. Особое внимание уделяется совершенствованию практических навыков командного состава в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения", - отметил главнокомандующий ВМС контр-адмирал Сакен Бекжанов.
Учение проводится в три этапа и включает практические мероприятия по организации всех видов охраны и обороны пункта базирования, портов Актау и северного терминала, объектов морской экономической деятельности.
В казахстанском секторе Каспийского моря экипажи ракетно-артиллерийского корабля "Мангистау", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" отрабатывают действия по отражению атак "шахид-катеров", беспилотных летательных аппаратов и средств воздушного нападения противника. Военные моряки проведут досмотр "подозрительного" судна, организуют поиск и спасение аварийного корабля, получившего боевые повреждения.