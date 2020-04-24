На онлайн-совещании в Алматы обсудили вопросы противодействия коррупции в системе образования

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Алматы совместно с руководителем управления образования и руководителем проектного офиса "Sanaly urpaq" провели с директорами школы города видеоконференцсвязь на тему "О мерах по усилению антикоррупционной культуры в сфере образования", передает Kazakhstan Today.

На совещании были затронуты основные направления по противодействию коррупции в сфере образования, "Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков", "Антикоррупционный мониторинг" и "Интерактивная карта общественного контроля" на сайте PUBLICBUDGET.KZ.

Агентством по противодействию коррупции ранее был разработан сайт PUBLICBUDGET.KZ (Интерактивная карта общественного контроля) - уникальный проект, созданный для упрощения доступа к информации, повышения качества жизни граждан страны и создания прямого канала связи между властями и гражданским обществом.

Данный проект обозначен президентом Касым-Жомартом Токаевым как бренд-проект Казахстана в сфере открытости данных и взаимодействия с населением.

Карта в режиме реального времени отображает детальные сведения о выделенных бюджетных средствах на образование, строительство, ремонт и содержание социальных объектов города Алматы. На карту нанесены государственные предприятия, медицинские учреждения, объекты образования, дороги, то есть любые инфраструктурные объекты, на которые выделены бюджетные средства. Любой желающий может кликнуть на объект и оставить свои замечания. Например, человек недоволен качеством ремонта, качеством образования или сборы денег в школах. Хочу призвать наших граждан работать сообща, вести общественный контроль и незамедлительно сообщать о нарушениях", - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Данияр Таумурат.

Руководитель проектного офиса "Саналы Урпак" разъяснил всем директорам школ методологию по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, антикоррупционного мониторинга.

Кроме того, участники обсудили важную тему воспитания подрастающего поколения, привития правильных ценностей.

Добропорядочность - это комплексное понятие, сочетающее в себе такие ценности, как честность, этичность, законность, неподкупность, благонадёжность, нравственная устойчивость. И директора школ как пример для молодежи должны работать добропорядочно и честно", - сказал Кайыржан Токушев.

Руководитель управления Ляззат Жылкыбаева обозначила основные направления развития в сфере образования и отметила о необходимости соблюдения правил, закрепленных за преподавателями и недопущения денежных поборов в школах.

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