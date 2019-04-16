На проведение выборов президента планируется выделить более 9,4 млрд тенге

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - На сайте электронного правительства опубликовано постановление "О выделении средств из резерва правительства Республики Казахстан", которое находится на публичном обсуждении до 29 апреля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Выделить из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, средства в размере 9 млрд 404 млн 771 тыс. тенге на проведение внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в документе.

Из которых: Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан 9 млрд 347 млн 885 тыс. тенге; Министерству иностранных дел Республики Казахстан 56 млн 886 тыс. тенге.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

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