На заседании совета по реформам планируется одобрение новой системы госпланирования и плана развития страны до 2025 года

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - На заседании Высшего совета по реформам планируется одобрение новой системы госпланирования и плана развития страны до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

На ближайшем заседании Высшего совета по реформам 29 января планируется одобрить принципиально новую Систему государственного планирования, актуализированный Национальный план развития страны до 2025 года, а также новую концепцию государственного управления", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии парламента Республики Казахстан седьмого созыва.

Он отметил, что поручил правительству до конца первого полугодия обеспечить трансформацию госпрограмм в Национальные проекты. "В рамках данной работы необходимо встроить в программные документы инициативы, высказанные в предвыборной платформе Nur Otan", - сказал глава государства.

Предложенные партией меры и подходы должны быть приняты в работу и реализованы. Конструктивные предложения из программ других партий, прошедших в парламент, также будут внимательно изучены правительством", - подчеркнул президент.

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