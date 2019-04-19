Актобе. 18 апреля. Kazakhstan Today - Начальником департамента полиции Актюбинской области назначен Атыгай Арыстанов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Актюбинской области назначен полковник полиции Арыстанов Атыгай Газымбекович. Нового начальника департамента полиции представил личному составу министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Арыстанов родился в 1971 году в Костанайской области. Окончил Алматинский государственный университет, магистратуру Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан.

В органах внутренних дел служит с декабря 1992 года на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал начальником управления полиции Бостандыкского района ДП Алматы, первым заместителем начальника департамента полиции Костанайской области, заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД.

С сентября 2016 года занимал должность начальника департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

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