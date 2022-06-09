Наказание за неповиновение представителям власти ужесточат в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса совместно с правоохранительными органами внесли ряд поправок в закон по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования и повышения мотивации для них, сообщила сегодня на пленарном заседании мажилиса депутат Гульнара Бижанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, по ее словам, будет ужесточена ответственность граждан за неповиновение представителю власти во время массовых беспорядков, в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции.

Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах", -сообщила Бижанова.

Сейчас за неповиновение представителю власти в момент действия режима ЧС гражданам грозит штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные или общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком на два года. Депутаты предлагают увеличить срок ограничения или лишения свободы до трех лет.

Второй блок поправок, по словам депутата, касается усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.

По словам Бижановой, эти поправки вводятся в связи с преступным бездействием некоторых руководителей во время январских беспорядков.

В условиях чрезвычайного положения существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерство, а при этом местные начальники бездействуют. Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовали, а кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно. Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм", - сообщила депутат.