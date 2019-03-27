Назарбаев прокомментировал слухи о единой валюте ЕАЭС

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Во время встречи с отечественными журналистами президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спросили о вероятности введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.





Что касается единой валюты, никто серьезно вообще не разговаривал на эту тему, и не вели мы никаких переговоров, потому что, наверное, это как евро в Европе хочется кому-то. Это благо, но нам далеко еще до этого. Для этого нам надо подтянуть экономики всех государств хотя бы до какой-то равной степени, для этого примерно равные должны быть условия, примерно равная экономика и все должны быть согласны с тем, чтобы жить с единой валютой. У нас далеко это еще. Даже вот вопрос торговли с национальной валютой, пусть в энергетике, с Россией, с Китаем, и то это очень трудный вопрос. Поэтому это вопрос далекого будущего. Желание хорошее, но скоро, я думаю, это не будет", - сказал президент.





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