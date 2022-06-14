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Назгуль Сагиндыкова назначена вице-министром труда и социальной защиты населения

13.06.2022, 15:59 20001
Назгуль Сагиндыкова назначена вице-министром труда и социальной защиты населения
Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Постановлением правительства РК Назгуль Сагиндыкова назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области.

Окончила Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности исполняющей обязанности ведущего специалиста управления социального обеспечения МТСЗН РК.

В 2001-2005 годах работала в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2005-2018 годах занимала руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

В 2018-2020 годах - исполняющая обязанности инспектора; инспектор отдела внутренней политики администрации президента РК - заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

С ноября 2020 года являлась заведующим сектором отдела внутренней политики администрации президента РК - заведующим секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.

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Начальник генштаба ВС РК встретился с командующим ВВС Турции

14.06.2022, 19:51 141
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакюзом, прибывшим в Нур-Султан с двухдневным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи стороны отметили 30-летие двусторонних дипломатических отношений. Одним из важных аспектов взаимодействия между странами является оборонная сфера, сообщает пресс-служба МО РК.
 

Вооруженные силы Казахстана заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в области боевой подготовки, сил специальных операций, военного образования, в военно-технической сфере, изучении современных вооруженных конфликтов", - отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

 
В ходе визита турецкой делегации также состоялась встреча генерала армии Хасана Кючюкакюза с главнокомандующим Силами воздушной обороны РК генерал-лейтенантом авиации Нурланом Орманбетовым.
 
Кроме того, гости посетили Национальный университет обороны, где ознакомились с аудиториями военного искусства Турции и других стран.
 

ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента

14.06.2022, 18:59 1841
ЦИК досрочно прекратил полномочия трех депутатов парламента
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - На заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сегодня были досрочно прекращены полномочия трех депутатов парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, были досрочно прекращены депутатские полномочия сенатора Бейбита Исабаева, назначенного акимом новообразованной Жетысуской области. 
 
Представления о досрочном прекращении полномочий депутатов Берика Абдигалиулы и Саясата Нурбека будут вынесены на пленарное заседание мажилиса, сообщает ЦИК
 
Напомним, Абдигалиулы был назначен акимом Улытауской области, а Саясат Нурбек - главой Министерства науки и высшего образования.
 
Ранее президент приказал разделить МОН РК на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. 
 
Руководить Министерством просвещения будет экс-глава МОН Асхат Аймагамбетов.

 

Назначен начальник канцелярии президента РК

14.06.2022, 18:43 1341
Назначен начальник канцелярии президента РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Глава государства подписал указ о назначении Бакытжана Сариева начальником канцелярии президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бакытжан Сариев освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Бакытжан Сариев родился в 1971 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
 
С 1996 по 1999 годы - специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии премьер-министра РК. 
 
С 1999 по 2002 годы - начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел. 
 
С 2002 по 2003 годы - начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел.
 
С 2003 по 2007 годы - руководитель аппарата Министерства иностранных дел. 
 
С 2007 по 2019 годы - руководитель канцелярии министра иностранных дел. 
 
С 2016 по 2017 годы - уполномоченный по этике Министерства иностранных дел. 
 
С марта 2019 по июль 2019 года - заместитель начальника канцелярии президента.
 
С июля 2019 года - заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК.
 

Токаев назначил Карина госсоветником

14.06.2022, 18:26 2941
Токаев назначил Карина госсоветником
Фото: azh.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил государственным советником Республики Казахстан Ерлана Карина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий указ размещен на сайте Акорды. 
 

В соответствии с подпунктом 19) статьи 44 Конституции назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным советником Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

 
Ерлан Карин родился в 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
 
В 1997 году окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, историк.
 
В 1999 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, аспирант факультета философии и политологии. Кандидат политических наук.
 
С 1997 года - учитель истории и географии средней школы № 33 города Актобе.
 
С марта 1998 года - сотрудник центра политических исследований Института развития Казахстана, заместитель директора Института России и Китая.
 
С июля 2000 года - директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.
 
С 2002 года - внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан.
 
С 2003 года - первый заместитель председателя республиканской партии "Асар", генеральный директор Международного института современной политики.
 
С июня 2004 года - руководитель Центра антитеррористических программ.
 
С мая 2006 года - советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.
 
С февраля 2008 года - заведующий отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан.
 
С ноября 2008 года - секретарь НДП "Нур Отан" по стратегическому развитию.
 
С декабря 2013 года - приглашенный профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).
 
С октября 2014 года - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
 
С февраля 2017 года - председатель правления АО "РТРК "Казахстан".
 
С апреля 2019 по июль 2020 года - советник президента Республики Казахстан.
 
С июля 2020 по 5 января 2022 года - помощник президента Республики Казахстан.
 
5 января 2022 года указом главы государства назначен государственным секретарем Республики Казахстан.
 

В Казахстане разработали закон о прокуратуре

14.06.2022, 12:47 5386
В Казахстане разработали закон о прокуратуре
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Конституционный закон "О прокуратуре" разработала Генеральная прокуратура Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Современные вызовы и угрозы требуют усиления правозащитного потенциала прокуратуры и модернизации высшего надзорного органа, укрепления гарантий деятельности прокуроров", - сообщается в тексте документа. 

 
Кроме того, отмечается, что необходимо в новом Конституционном законе "О прокуратуре" закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства. 
 

Принятие закона усилит правозащитный потенциал прокуратуры и ее роль в системе обеспечения верховенства права", - подчеркивается в документе. 

 
Прокуратура в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод, как высших ценностей государства, обеспечения верховенства закона и укрепления законности на территории Республики Казахстан осуществляет следующие задачи:
 
1) защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства; 
 
2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий; 
 
3) координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью; 
 
4) иные задачи, определяемые законами и актами президента Республики Казахстан. 
 
Органы прокуратуры в пределах возложенных задач осуществляют: 
 
1) высший надзор за законностью: 
 
деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, субъектов предпринимательства и иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений; 
 
действий (бездействий) должностных и иных лиц, в том числе судебных исполнителей и нотариусов, а также принимаемых ими актов и решений, вступивших в силу; 
 
производства по делам об административных правонарушениях; 
 
досудебного расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности; 
 
исполнительного производства; 
 
судебных актов, вступивших в законную силу; 
 
исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения; 
 
государственной правовой статистики и специальных учетов; 
 
соблюдения международных обязательств Республики Казахстан; 
 
иных сфер общественных отношений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства; 
 
2) представительство интересов государства в суде; 
 
3) досудебное расследование, уголовное преследование; 
 
4) международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере; представление интересов государства в иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса; 
 
5) участие в правотворческой деятельности; 
 
6) подготовку и повышение профессионального уровня кадров правоохранительных органов, а также образовательную и научную деятельность; 
 
7) взаимодействие с уполномоченным по правам человека в рамках содействия в восстановлении и защите прав и свобод человека и гражданина; 
 
8) иную компетенцию, определяемую законами и актами президента Республики Казахстан. 
 
Также сообщается, что принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально-экономических последствий. 
 

Сроки ожидаемых результатов 2023 - 2024 годы", - отмечается в тексте документа. 

 
Сообщается, что принятие законопроекта потребует выделения дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета на 2023-2025 годы на укрепление правовых и социальных гарантий деятельности прокуратуры на общую сумму 18 754,5 тысячи тенге (2023 год - 6 251,5 тысячи тенге, 2024 год - 6 251,5 тысячи тенге, 2025 год - 6 251,5 тысячи тенге).
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Продолжается прием заявок на республиканский конкурс среди журналистов "МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT"

14.06.2022, 09:54 8181
Продолжается прием заявок на республиканский конкурс среди журналистов "МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT"
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Продолжается прием заявок на республиканский конкурс среди журналистов "МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

МЕДИА ПРЕМИЯ AMANAT" будет присуждаться по тематическим направлениям вне зависимости от жанра СМИ. Также будут представлены премии "Соз зергері" имени Ахмета Байтурсынова, "Телевизия уздігі" имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова и премия за активную гражданскую позицию.

 
Заявки принимаются до 20 июня текущего года, торжественное награждение пройдет 24 июня. Победители будут награждены статуэткой и денежными призами.
 
Победители конкурса будут определены в десяти номинациях по двум направлениям.
 
Номинации по тематике:
 
  • Лучший материал о строительстве Нового Казахстана;
  • Лучший материал о трансформации партии АМАNAT;
  • Лучший материал о социальной проблематике;
  • Лучший материал о регионе;
  • Лучший материал о 30-летии государственных символов;
  • Лучший материал о молодежи;
  • Лучший материал о духовно-культурном развитии.
 
Специальные премии:
 
  • Премия "Соз зергері" имени Ахмета Байтурсынова;
  • Премия "Телевизия уздігі" имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова;
  • Премия за активную гражданскую позицию.
 
Подробная информация на сайте amanatpartiasy.kz.
 
Тел.: +7 (7172) 91 60 05, +7 778 097 55 23. 
 
Электронный адрес: [email protected]
 

Алихан Смаилов провел встречу с председателем суда МФЦА

13.06.2022, 21:15 15416
Алихан Смаилов провел встречу с председателем суда МФЦА
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем суда международного финансового центра "Астана" Лордом Мансом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече глава правительства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию финансового сектора страны, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 

МФЦА является активным центром привлечения инвестиций в экономику путем создания благоприятной среды для инвесторов, развития рынка ценных бумаг и его интеграции с международными рынками капитала", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что суд и Международный арбитражный центр (МАЦ), входящие в архитектуру МФЦА, играют важную роль в укреплении доверия инвесторов, обеспечении гарантии беспристрастности при разрешении правовых споров.
 
В свою очередь Лорд Манс отметил, что суд МФЦА и МАЦ являются выбором номер один для разрешения коммерческих споров в Евразии.
 

Мы вносим значительный вклад в развитие инвестиционного климата в Казахстане, активно продвигая верховенство закона, правосудие и общее право, которое пользуется уважением во всем мире", - сказал Лорд Манс.

 
В настоящее время судом МФЦА и МАЦ рассмотрено 1091 дело, из них вынесено 36 судебных решений, которые опубликованы на сайте, и 1055 арбитражных и медиативных дел рассмотрено в МАЦ.
 
В ходе встречи стороны обсудили текущую деятельность и дальнейшие планы суда МФЦА.
 

Минюст РК рассматривает возможность сократить срок подачи заявки на регистрацию брака

13.06.2022, 20:41 15966
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Министерство юстиции РК рассматривает вопрос о сокращении месячного срока для регистрации брака до 15 календарных дней. Также планируется сохранить возможность сокращения срока, учитывая различные жизненные обстоятельства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подать заявление на регистрацию брака можно как через портал электронного правительства, так и через отделы РАГС. На сегодня заявление о вступлении в брак подается за месяц до государственной регистрации брака. Как отметили в пресс-службе Минюста, для многих пар это слишком долгий срок.
 
 "Многие пары при обращении в регистрирующие органы уже заблаговременно назначают дату свадьбы и бронируют рестораны, только потом подают заявку на регистрацию брака. Фактически для молодых людей, которые вступают в брак впервые и не имеют детей, из документов необходимо только удостоверение личности и оплатить государственную пошлину", - сообщили в министерстве.
 
В ведомстве добавили, что можно сократить срок регистрации брака вплоть до одного дня при наличии уважительных причин, таких как беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства. Для этого необходимо принести соответствующие документы, справки с медицинских учреждений, места работы либо учебы.
 
 

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