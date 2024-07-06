Назначен аким Сатпаева

Фото: Министерство водных ресурсов РК

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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровизацию водной сферы, подготовку кадров и строительство новых водохранилищ - Цифровизацию водной сферы, подготовку кадров и строительство новых водохранилищ обсудил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на переговорах с крупными китайскими компаниями.





На встрече с вице-президентом Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации Цзяном Игао стороны обсудили цифровизацию поливных систем и двустороннее сотрудничество в этом направлении. Представители КГИСК выразили заинтересованность в новых проектах по цифровизации и автоматизации водной сферы Казахстана. На данный момент компания реализует в нашей стране 5 масштабных проектов, включая реконструкцию ирригационных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области.





Также министр встретился с президентом компании CITIC Construction Цзяньцян Яном, с которым обсудил внедрение водосберегающих технологий. Китайские бизнесмены выразили готовность организовать в Казахстане производство водосберегающих систем.





В свою очередь глава ведомства рассказал о планах министерства по строительству новых и реконструкции существующих водохранилищ, а также о модернизации поливных систем в Алматинской области и области Жетісу.





С вице-президентом компании Power China Тань Сяофэном министр договорился о прохождении специалистами "Казводхоза" курсов повышения квалификации в Китае. Руководство Power China в свою очередь предложило поучаствовать в строительстве новых водохранилищ. Подробное обсуждение этого вопроса продолжится на уровне рабочей группы.





Power China давно и успешно работает в Казахстане. Компания реализовала в нашей стране не один масштабный проект, поэтому мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Также хотел бы предложить создать консорциум на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства. Это бы сделало научное сопровождение наших совместных проектов более эффективным", - отметил Нуржигитов.





На встрече министра с председателем правления компании China Energy International Group Лю Цзэсяном обсуждалось строительство гидроэлектростанций на водохранилищах Казахстана. Китайские бизнесмены выразили заинтересованность в проекте. Стороны договорились более детально обсудить этот вопрос.





China Energy International Group также заявили о желании поучаствовать в проектах по цифровизации и автоматизации водной отрасли Казахстана. Кроме того, китайская компания готова заняться строительством сооружений для очистки сточных вод.



