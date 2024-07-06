05.07.2024, 21:16 14331
Назначен аким Сатпаева
Нового главу города представил аким региона
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Сатпаев. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 5 июля, нового акима Сатпаева представил аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы, сообщает пресс-служба акима региона.
Мурат Бурибаев родился в 1991 году. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Занимал различные должности на фабрике "Нурказган" ПО "Карагандацветмет" филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс".
До назначения занимал должность директора Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 ПО "Жезказганцветмет".
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05.07.2024, 13:48 25441
Казахстан присоединился к соглашению о рыболовных субсидиях
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан официально принял соглашение о рыболовных субсидиях. Акт о принятии соглашения посол Казахстана Асет Иргалиев вручил генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале, сообщает пресс-служба организации.
Это действие демонстрирует приверженность Казахстана, даже как страны, не имеющей выхода к морю, ответственному управлению рыбными ресурсами. Это подчеркивает необходимость глобального сотрудничества в защите общей морской экосистемы, от которой мы все зависим. Я одобряю Казахстан за этот шаг, который приближает нас к вступлению соглашения в силу", - заявила глава ВТО.
В свою очередь посол Казахстана подчеркнул, что благодаря соглашению Казахстан присоединился к глобальным усилиям по борьбе с чрезмерным выловом рыбы, а запрет на субсидии, связанные с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыболовством, имеет решающее значение.
Казахстан стал 78-м участником договора.
Для вступления соглашения в силу необходимы еще 32 официальных принятия.
Документ устанавливает новые обязательные многосторонние правила по ограничению вредных субсидий, которые являются ключевым фактором повсеместного истощения рыбных запасов. Соглашение также признает потребности развивающихся стран и наименее развитых стран и учреждает фонд для оказания технической помощи и наращивания потенциала, чтобы помочь им выполнить обязательства.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.
Напомним, в 2022 году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых.
05.07.2024, 11:56 28126
Китай готов помочь Казахстану в подготовке специалистов "Казводхоза" и внедрении водосберегающих технологий
Фото: Министерство водных ресурсов РК
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровизацию водной сферы, подготовку кадров и строительство новых водохранилищ обсудил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на переговорах с крупными китайскими компаниями.
На встрече с вице-президентом Китайской гражданской инженерно-строительной корпорации Цзяном Игао стороны обсудили цифровизацию поливных систем и двустороннее сотрудничество в этом направлении. Представители КГИСК выразили заинтересованность в новых проектах по цифровизации и автоматизации водной сферы Казахстана. На данный момент компания реализует в нашей стране 5 масштабных проектов, включая реконструкцию ирригационных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области.
Также министр встретился с президентом компании CITIC Construction Цзяньцян Яном, с которым обсудил внедрение водосберегающих технологий. Китайские бизнесмены выразили готовность организовать в Казахстане производство водосберегающих систем.
В свою очередь глава ведомства рассказал о планах министерства по строительству новых и реконструкции существующих водохранилищ, а также о модернизации поливных систем в Алматинской области и области Жетісу.
С вице-президентом компании Power China Тань Сяофэном министр договорился о прохождении специалистами "Казводхоза" курсов повышения квалификации в Китае. Руководство Power China в свою очередь предложило поучаствовать в строительстве новых водохранилищ. Подробное обсуждение этого вопроса продолжится на уровне рабочей группы.
Power China давно и успешно работает в Казахстане. Компания реализовала в нашей стране не один масштабный проект, поэтому мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Также хотел бы предложить создать консорциум на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства. Это бы сделало научное сопровождение наших совместных проектов более эффективным", - отметил Нуржигитов.
На встрече министра с председателем правления компании China Energy International Group Лю Цзэсяном обсуждалось строительство гидроэлектростанций на водохранилищах Казахстана. Китайские бизнесмены выразили заинтересованность в проекте. Стороны договорились более детально обсудить этот вопрос.
China Energy International Group также заявили о желании поучаствовать в проектах по цифровизации и автоматизации водной отрасли Казахстана. Кроме того, китайская компания готова заняться строительством сооружений для очистки сточных вод.
Напомним, треть гидротехнических сооружений в РК находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны защитить от паводков.
05.07.2024, 10:33 33106
Казахстанцы смогут продолжить посещать Таиланд без визы
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК подготовило проект постановления "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Проект постановления подготовлен с целью утверждения соглашения между правительствами Казахстана и Таиланда об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, совершенного в Бангкоке 23 апреля 2024 года, и завершения внутригосударственной процедуры для вступления в силу указанного соглашения.
Отмечается, что вступление в силу соглашения позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и Таиландом, установив взаимное освобождение от визовых требований владельцев национальных паспортов.
Согласно документу, граждане освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. При этом срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев. Если лица намерены пребывать более 30 календарных дней, они должны получить соответствующую визу.
Напомним, в сентябре прошлого года Таиланд ввел временный безвизовый режим для граждан Казахстана. Безвиз действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года, а затем был продлен до 31 августа 2024 года.
В апреле по итогам визита министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Таиланд было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Таиланда об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.
По данным МИД, в 2023 году Таиланд посетило 172 тыс. казахстанских туристов, что в 2,5 раза выше, чем показатель 2022 года.
05.07.2024, 08:38 36841
В нескольких городах Казахстана отменили "желтый" уровень террористической опасности
Фото: Антитеррористический центр РК
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В республиканском оперативном штабе по борьбе с терроризмом сообщили об окончании действия правового режима антитеррористической операции и отмене умеренного "желтого" уровня террористической опасности в городах Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау.
В связи с завершением саммита глав государств - членов ШОС и государственного визита председателя Китайской Народной Республики начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, как руководителем Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом при проведении охранных мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых лиц, на основании статей 13 и 15 закона "О противодействии терроризму" принято решение об отмене в городе Астане с 23.59 4 июля правового режима антитеррористической операции", - говорится в сообщении Антитеррористического центра РК.
Одновременно в Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау с 23.59 4 июля отменен умеренный ("желтый") уровень террористической опасности.
Подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы", - добавили в штабе.
Напомним, правовой режим был установлен с 00.01 2 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц.
05.07.2024, 08:09 37491
В Казахстане принят комплексный план развития сейсмологической отрасли
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Во исполнение поручения главы государства утвержден комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров и т.д.
Будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для проведения паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм.
Паспортизация даст возможность выявить наиболее уязвимые строительные объекты, по отношению к которым будут в первую очередь применены меры по снижению сейсмического риска эксплуатации. Среди них: сейсмоусиление, защита или вынос ценного оборудования, изменение назначения и др.
Наряду с этим предусматривается установка 285 сейсмических станций, а также ремонт и оснащение имеющихся 70 станций. Это позволит производить качественный прогноз сейсмоопасности в Алматинской области и иных подверженных риску регионах страны. В свою очередь будут оперативно приниматься необходимые меры реагирования. Кроме того, планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами", - отметили в правительстве.
В целом в результате реализации комплексного плана должен существенно повыситься уровень защищенности граждан, сооружений и инфраструктуры на сейсмоопасных территориях. Также будет усовершенствована система реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения.
По данным правительства, сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади республики. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетысу.
04.07.2024, 18:15 53791
В Актюбинской области свыше 22 тысяч га земель вернули государству
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области свыше 22 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения вернули государству, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
По результатам проверки у крестьянского хозяйства "Рахимжан", расположенного в Жанаконысском сельском округе Шалкарского района Актюбинской области по базе идентификации сельскохозяйственных животных выявлено отсутствие поголовья для выпаса на земельном участке площадью 22 300 га (...) Земельный участок возвращен в земельный фонд района", - проинформировали в министерстве.
Также подчеркивается, что работа по возврату в государственный фонд неиспользуемых земель и земель, представленных с нарушением законодательства, продолжается.
Ранее в Актобе земельные участки на 156 млн тенге вернули в госфонд.
04.07.2024, 10:10 63921
В Астане проходит 24-й саммит ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит 24 заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Во Дворец Независимости прибывают высокопоставленные гости, передает корреспондент агентства.
В мероприятии принимают участие лидеры и высокопоставленные чиновники входящих в объединение государств, лидеры стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.
Будут проведены заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча в формате ШОС+. На этой встрече помимо государств - членов ШОС будут принимать участие наблюдатели, партнеры по диалогу, гости председательствующей стороны, а также ряд руководителей международных организаций.
На саммите будет рассмотрен широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В ходе заседания будет принята Астанинская декларация, инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС". Также будет принято решение о завершении процедуры приема Беларуси в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства - члена организации.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
04.07.2024, 08:20 58101
Президент Казахстана выразил соболезнования премьер-министру Индии
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди в связи с трагическим инцидентом в городе Хатрасе индийского штата Уттар-Прадеш, сообщила пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о многочисленных человеческих жертвах в результате давки на религиозном мероприятии в штате Уттар-Прадеш. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.
По данным РИА Новости, более ста человек погибли в давке на религиозном мероприятии в индийском штате Уттар-Прадеш, в округе Хатрас. Среди погибших много женщин, а также есть дети.
Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы. По словам одного из выживших, давка произошла, когда религиозное мероприятие закончилось и все начали покидать место собрания.
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