Назначен глава службы охраны президента

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Ермек Сагимбаев назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК, он освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК - начальника Службы охраны президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сакен Исабеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК - начальником Службы охраны президента РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Также распоряжением главы государства Талгат Мухтаров освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК в связи с переходом на другую работу.

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