Назначен начальник департамента полиции Атырауской области

НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В ходе брифинга в СЦК представителей Генпрокуратуры и МВД РК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что на сегодня количество пострадавших объектов во время массовых беспорядков достигло 1573, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Увеличение произошло за счет продолжающихся обращений потерпевших граждан, это также подтверждается осмотрами следователей и фиксациями поврежденных объектов. Больше всего пострадали объекты бизнеса, их 1502, основная масса которых магазины, ломбарды, автозаправочные станции и объекты общественного питания, а также охотничьи магазины, подвергнутые почти полному разграблению", - сообщил Санжар Адилов.
Он также добавил, что количество поврежденного либо уничтоженного автотранспорта также увеличилось и достигло 765 единиц, в их числе 551 служебного транспорта полиции и 124 принадлежащие гражданским лицам.
Общий заявленный ущерб превысил 88 миллиардов тенге.
Органами внутренних дел продолжается расследование по другим преступлениям, совершенным на фоне массовых беспорядков. На сегодня, из общего числа, озвученных представителем Генеральной прокуратуры, в производстве органов внутренних дел находится 2 285 уголовных дел, основную часть которых составляют кражи и грабежи. Это 1 674 дела или 73% от всего числа зарегистрированных", - сообщил начальник следственного департамента МВД РК.
За три недели сотрудниками полиции изъято большое количество похищенного оружия, особенно в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Общее количество изъятого оружия на данный момент 747 единиц и свыше 18 тысяч боеприпасов.
В настоящее время продолжаются целенаправленные оперативные мероприятия по обнаружению схронов оружия. Одновременно с этим, проводится работа и по установлению лиц, участвовавших в других ограблениях", - добавил представитель МВД.
Санжар Адилов подчеркнул, что основной упор в ходе расследования делается на тщательную проверку обстоятельств дела и доводов подозреваемых, а также сбор доказательственной базы.
Все процессуальные решения следователей принимаются в рамках трехзвенной модели уголовного процесса, и соответственно, все ключевые процессуальные решения, такие как, задержание подозреваемого, квалификация его деяний, а также избрание меры пресечения, согласовываются прокурором. При этом, все подозреваемые лица водворяются в ИВС только после медицинского освидетельствования на наличие телесных повреждений, с одновременным установлением обстоятельств их получения", - сообщил начальник следственного департамента МВД.
Министерством внутренних дел с учетом личности задержанных лиц также проводится работа по освобождению из-под стражи подозреваемых по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом.
За прошедшую неделю по согласованию с надзирающим прокурором изменена мера пресечения на домашний арест в отношении 9 лиц, на подписку о невыезде в отношении 6 лиц.
При этом, жалоб со стороны освобожденных лиц не поступало. Вместе с тем, к ряду подозреваемых, с учетом их личности и степени тяжести совершенного преступления, в основном при небольшом ущербе, без заключения под стражу применены меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Количество таких подозреваемых, без учета взятых под стражу на данный момент более 200", - сообщил начальник следственного департамента МВД.
Представитель министерства внутренних дел также напомнил, что в течение двух суток беспорядков, во многих крупных городах страны, особенно в Алматы были нападения на здания государственных учреждении и полиции.
В ходе отражения этих нападений и в столкновениях телесные повреждения получали как сотрудники полиции и военнослужащие, так и нападавшие. Во время беспорядков погибли 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, а также военнослужащих, получили увечья и телесные повреждения более 3 тысяч из них. При этом, 40 из них получили огнестрельные ранения, 13 - ножевые и более 170 - другие тяжкие ранения. Есть погибшие и среди гражданских лиц, но это является результатом массовых беспорядков и по каждому погибшему сейчас проводится объективное расследование", - рассказал Санжар Адилов.
Генпрокуратура расследует
более сотни уголовных дел о превышении полномочий правоохранителей в отношении задержанных после массовых беспорядков.
Хроника
развязанной против Казахстана террористической войны.