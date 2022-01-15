Назначен начальник ДКНБ по Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Он сменил на этой должности Марата Ирменова, который возглавил департамент КНБ Алматы. Об этом сообщили на очередном заседании регионального оперативного штаба.
Ранее Нурлан Калкаманович занимал должность руководителя департамента в центральном аппарате КНБ. Также с 2011 по 2016 годы работал начальником Департамента КНБ по Жамбылской области.
Аким области Бердибек Сапарбаев, представляя нового руководителя, подчеркнул, что на ведомство возлагается большая ответственность в деле обеспечения общественной безопасности.
В соответствии с поручением главы государства проводится большая работа по ликвидации последствий происшествия. На данный момент наша основная цель - обеспечить безопасность населения. Самое главное - это единство и спокойствие нашего народа. Для этого важно, чтобы местные исполнительные органы и силовые структуры работали совместно. Жители должны чувствовать себя в безопасности, взрослые должны свободно ходить на работу, дети - посещать занятия, детский сад", - сказал аким области.
Сапарбаев подчеркнул, что нужно в кратчайшие сроки выполнить поручения, которые были даны на предыдущих заседаниях штаба.
Исполняющий обязанности начальника департамента полиции, комендант области Бахыт Ратаев сообщил, что обнаружено и изъято 143 единицы оружия.