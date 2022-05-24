Назначен начальник ДП Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 МАЯ - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Думан Таев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, сообщает пресс-служба ДП региона.
Думан Таев родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области.
Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году милиционером отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома.
С 1991 по 2004 годы работал на различных оперативных должностях в УВД Петропавловска.
В 2004 году возглавил отдел внутренних дел Есильского района, в том же году назначен начальником УВД Петропавловска.
В разное время работал начальником управления общественной безопасности ДВД СКО, возглавлял ОВД района Г. Мусрепова, занимал должности начальника УВД Петропавловска, первого заместителя начальника ДВД СКО.
Последняя занимаемая должность - начальник департамента криминальной полиции МВД РК.