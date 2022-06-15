Назначен начальник канцелярии президента РК

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Бакытжан Сариев освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Бакытжан Сариев родился в 1971 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
С 1996 по 1999 годы - специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии премьер-министра РК.
С 1999 по 2002 годы - начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел.
С 2002 по 2003 годы - начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел.
С 2003 по 2007 годы - руководитель аппарата Министерства иностранных дел.
С 2007 по 2019 годы - руководитель канцелярии министра иностранных дел.
С 2016 по 2017 годы - уполномоченный по этике Министерства иностранных дел.
С марта 2019 по июль 2019 года - заместитель начальника канцелярии президента.
С июля 2019 года - заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации президента РК.