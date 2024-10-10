Назначен новый аким Улытауской области

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Минводных ресурсов и ирригации выявило нарушения в филиале "Казводхоза" в Алматинской области. Материалы переданы в уполномоченные органы, сообщили в пресс-службе министерства.





Выявлены нарушения, связанные с незаконным использованием воды, неэффективным использованием водных ресурсов и государственными закупками.





В Куртинском районе Алматинской области выявлены факты использования крестьянскими хозяйствами поливной воды без заключения договоров с местным филиалом "Казводхоза". Вода использовалась для полива 100 га посевных площадей", - проинформировали в Минводных ресурсов.





Также выявлены дополнительные потери воды на канале из-за ненадлежащего состояния некоторых гидротехнических сооружений. Таким образом, из-за недостаточного контроля руководства филиала за техническим состоянием объектов, имеет место неэффективное использование водных ресурсов и учет воды.





Установлены факты нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Филиал заключил 7 договоров о государственных закупках из одного источника с нарушением законодательства и внутренних нормативных документов. Ранее, в июле 2023 года, аналогичным способом был заключен договор на оказание услуг по проведению механизированной очистки земляной части Левобережного магистрального канала на общую сумму 17,5 млн тенге. То есть нарушения совершаются систематически", - отметили в ведомстве.





Кроме того, сообщается, что исполняющим обязанности директора филиала не соблюдены меры, установленные антикоррупционным законодательством о недопустимости совместной работы с близкими родственниками.





По итогам проверки общая сумма всех выявленных нарушений составила порядка 20 млн тенге. Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в соответствующие уполномоченные органы. По трем правонарушениям на и.о. директора филиала наложены административные штрафы. Также в качестве предупреждений и.о.директора ранее был неоднократно привлечен к дисциплинарной ответственности. Филиалу области даны рекомендации по устранению недочетов", - добавили в пресс-службе.





Сообщается, что проверки филиалов "Казводхоза" продолжатся и в других областях. Для более эффективной борьбы с "черным рынком" воды при министерстве создан новый Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.





Напомним, ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза". А департамент внутреннего аудита Минводных ресурсов и ирригации выявил 10 фактов незаконного использования воды в Жамбылской области. Руководитель филиала был освобожден от занимаемой должности.