Назначен новый начальник департамента полиции Акмолинской области

Кокшетау. 24 апреля. Kazakhstan Today - По согласованию с Администрацией президента на должность начальника департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Билялов Берик Султангазинович, передает Kazakhstan Today.

"Нового начальника департамента представил личному составу заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди совместно с акимом области Ермеком Маржикпаевым", - сообщили в пресс-службе МВД.

Билялов родился в 1963 году. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД Республики Казахстан.

В органах внутренних дел служит с июля 1990 года на различных должностях среднего, старшего и высшего начальствующего состава.

В разные годы работал первым заместителем начальника, начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области, заместителем председателя, председателем Комитета криминальной полиции, полномочным представителем в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории СНГ (Москва), начальником штаба департамента МВД.

С сентября 2014 года возглавлял департамент полиции Северо-Казахстанской области.

Напомним, Ержан Саденов освобожден от должности начальника областного департамента полиции согласно поданного рапорта и приказом министра внутренних дел Е. Тургумбаева назначен начальником департамента полиции города Нур-Султана.

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