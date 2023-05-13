12.05.2023, 08:52 59021
Назначен новый начальник департамента полиции ЗКО
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника департамента полиции ЗКО назначен полковник полиции Арман Оразалиев, сообщает Polisia.kz.
Активу ЗКО и личному составу департамента полиции нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.
Оразалиев Арман Молдиярович родился 26 мая 1975 в Южно-Казахстанской области. В правоохранительных органах с 1992 года. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ДП Павлодарской и Жамбылской областях. Руководитель с большим опытом. До этого занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД РК.
Ранее сообщалось о назначении нового начальника ДП Кызылординской области.
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13.05.2023, 11:15 6096
Токаев рассказал о построении нового Казахстана
Фото: Instagram/ptrk.kz
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью в эфире китайского телеканала CCTV ответил на вопрос о построении нового Казахстана.
Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на Евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики.
Наша историческая судьба - быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль", - сказал глава государства.
Также в интервью президент ответил на вопросы, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем.
В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами. Я думаю, что это в значительной степени отвечает долгосрочным интересам казахского народа, и я твердо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с нашим ближайшим соседом - Китаем", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что РК и КНР достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества и нужно двигаться дальше.
Также в интервью президент рассказал о любимой китайской еде.
Напомним, Токаев 17-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. В Сиане запланированы переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.
Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".
12.05.2023, 21:08 31846
В Казахстане обсуждают правила проведения переписи населения
В переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики разработало правила и сроки проведения национальных переписей. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". Для публичного обсуждения он будет доступен до 26 мая.
Национальные переписи проводятся путем:
- заполнения переписных листов посредством опроса респондентов интервьюером с использованием планшета или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов), без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров или административных данных;
- заполнения респондентами переписных листов в электронном виде посредством сети интернет в онлайн режиме, без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров и/или административных данных.
Национальная перепись включает подготовительный, основной и заключительный периоды. Подготовительный период осуществляется в течение двух лет. В него проводят следующие мероприятия:
- разработка плана мероприятий по проведению национальной переписи;
- разработка и утверждение порядка проведения пилотной переписи, переписных листов, методологического инструментария по проведению национальной переписи, а также разработка и утверждение совместных актов о взаимодействии с государственными органами;
- организация работ по развитию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовке обучающих программ для проведения национальной переписи, а также организация проведения обучающих семинаров для переписного персонала;
- проведение совместно с соответствующими государственными органами, комиссиями, переписным персоналом массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи;
- подбор переписного персонала и заключение с ним договоров на участие в национальной переписи;
- утверждение расчета численности интервьюеров и стоимости их услуг при проведении национальных переписей по договору возмездного оказания услуг в соответствии с бюджетным законодательством РК;
- определение порядка привлечения лиц в качестве интервьюеров при проведении национальных переписей.
Для эффективного проведения национальных переписей могут проводиться дополнительные мероприятия: испытание переписных листов, апробация организации проведения и обработки полученных данных, формирование, уточнение, а также представление уполномоченному органу списков субъектов сельскохозяйственной переписи акиматами областей и городов республиканского значения путем проведения пилотной переписи по решению уполномоченного органа.
В основной период проводятся следующие мероприятия:
- опрос интервьюерами респондентов с занесением в переписные листы полученных сведений;
- организация переписным персоналом по окончании опроса выборочного контрольного обхода респондентов с охватом не менее 10 % для определения достоверности данных переписных листов и полноты охвата респондентов;
- организация передачи полученных первичных статистических данных от респондента интервьюером уполномоченному органу;
- организация ввода данных переписных листов в информационную систему по мере их поступления.
Заключительный период осуществляется в течение двух лет. В это время реализуются следующие мероприятия:
- подведение итогов национальной переписи;
- формирование и публикация итогов национальной переписи в виде сводных данных.
В переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные, необходимые для изучения социально-экономического положения региона, страны.
Обработка сведений, содержащихся в переписных листах, осуществляется в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения, утраты, подделки или иного искажения.
Записи в переписных листах производятся на основе сведений, которые устно или письменно сообщаются респондентами без их документального подтверждения.
Сбор первичных статистических данных, не предусмотренных переписными листами, не допускается.
Предусматривается, что первичные статистические данные, полученные при проведении национальных переписей на бумажных носителях, хранятся не менее года с момента официального опубликования итогов национальных переписей. Электронные носители, содержащие первичные статистические данные, хранятся не менее 50 лет.
12.05.2023, 19:20 38716
Назначен новый начальник департамента полиции ВКО
Департамент возглавил Ерлан Омарбеков
Фото: МВД РК
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Усть-Каменогорск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков, сообщает пресс-служба МВД РК.
Активу Восточно-Казахстанской области и личному составу департамента полиции нового начальника представил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.
Напомним, 11 мая был назначен новый начальник ДП Кызылординской области. Также назначен новый начальник департамента полиции ЗКО.
12.05.2023, 17:32 43461
Поправки в договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном подписал Токаев
Главой государства подписан соответствующий закон
Фото: Акорда
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года", - говориться в сообщении.
Ранее Токаев подписал поправки по цифровизации госуслуг в земельных отношениях.
12.05.2023, 15:50 46946
Президент уволил судью из Алматы
Фото: Instagram/zholmanova.svetlana
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев уволил судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову.
Как следует из указа "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов Республики Казахстан", подписанного президентом, Светлана Жолманова освобождена от должности судьи Медеуского районного суда по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка", - сообщает Zakon.kz.
Дисциплинарное дело в отношении Жолмановой "по факту совершения порочащего проступка, противоречащего судейской этике, связанному с допущением судьей непроцессуального контакта с представителями сторон по судебным делам", было рассмотрено судебным жюри при Высшем судебном совете РК 6 октября 2022 года.
Судебное жюри приняло решение о наложении на судью Жолманову С.С. дисциплинарного взыскания в виде освобождения от занимаемой должности. Данное решение не вступило в законную силу, Жолманова С.С. имеет право обжаловать его в Высший судебный совет", - говорилось в официальном пресс-релизе.
28 апреля 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу", пишет сайт.
29 апреля полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК.
В мае судья Медеуского районного суда Алматы Светлана Жолманова, в кабинете которой проводили обыск и изъяли крупную сумму денег, провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.
12.05.2023, 10:34 55866
Генпрокуратура: в Казахстан возращено 760 млрд тенге активов Дополнено
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов озвучил сумму возращенного в страну капитала.
Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге", - сказал генпрокурор.
В том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.
При этом он отметил, что меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госорганами.
Дополнено 12.05.2023, 10.55
По данным Генпрокуратуры, Верховный суд удовлетворил 24 протеста генпрокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии.
К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. В другом случае постановление Верховного суда позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса "Думан", - поделились в ведомстве.
Помимо этого, судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества. Среди них производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое.
Так, по решению суда в собственность АНПЗ возвращены 50% доли парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау.
В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 млн долларов США.
Министерством финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскано более 100 млрд тенге налогов.
Министерство экологии и природных ресурсов наложило на компании ФПГ штрафы почти на 7 млрд тенге, а АЗРК применило санкции на 4 млрд тенге.
Мерами прокуроров возвращено более 460 тысяч гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или не используемых по целевому назначению.
Также возращены государству доли в оптовом рынке Алматы, приобретенной по цене в 4 раза ниже рыночной, 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту в ближайшее время принять закон по возврату государству незаконно выведенных активов.
Напомним, Казахстан будет сотрудничать с Базельским институтом управления по вопросам возврата активов.
В апреле глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что в страну возвращено 670 млрд тенге незаконно выведенных активов.
11.05.2023, 20:33 77441
Назначен глава ДЭР по Туркестанской области
Должность получил Ерболат Балгабаев
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Туркестан. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом председателя Агентства по согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя департамента экономических расследований по Туркестанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Ерболат Балгабаев, сообщает Telegram-канал АФМ.
Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.
Также, по информации Агентства РК по финансовому мониторингу, в Жетысуской и Акмолинской областях сменились руководители департаментов экономических расследований.
На должность руководителя департамента экономических расследований по Жетысуской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Еркин Тюмелиев. На должность руководителя департамента экономических расследований по Акмолинской области был назначен Дастан Букешев.
11.05.2023, 20:03 75766
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Личному составу нового начальника ДП представил первый заместитель министра внутренних дел вместе с акимом области
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Кызылорда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника ДП Кызылординской области назначен генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов, сообщает пресс-служба МВД РК.
В связи с кадровыми изменениями в ОВД 11 мая состоялся актив Кызылординской области. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым представил личному составу нового начальника ДП.
Махсудхан Аблазимов родился в 1962 году. Окончил в 1990 году Казахский политехнический институт по специальности "инженер", в 2001 году - Центрально-Азиатский университет по специальности "юрист". Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году. Занимал ответственные руководящие должности. С 2016 года занимал должность начальника ДП ЗКО.
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