Назначен новый начальник управления полиции Актобе

Актобе. 24 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Канат Алиев представил личному составу нового начальника управления полиции Актобе, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с МВД РК начальником управления полиции Актобе назначен полковник полиции Бауыржан Атабаев", - сообщили в департаменте полиции региона.

Атабаев Бауыржан Ахметович родился в 1969 году. В органах внутренних дел работает с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы работал в следственных и оперативных подразделениях. С 2016 года руководил управлением в ДП Актюбинской области.

В завершении мероприятия Канат Алиев напомнил о задачах по профилактике и борьбе с преступностью, которые поставлены начальником департамента полиции Актюбинской области и в целом руководством МВД РК. Особо отмечая на раскрытие преступлений имущественного характера и подростковой преступностью, а также обеспечение дорожной безопасности в Актобе.

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