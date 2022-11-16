Назначен новый вице-министр юстиции

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Бекболат Молдабеков назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, сообщает - Постановлением правительства Республики Казахстан Бекболат Молдабеков назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области. Выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова по специальности "Информационные технологии".

Трудовую деятельность начал в качестве аналитика проектного офиса в АО "Национальные информационные технологии". В последующем работал главным экспертом управления развития новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2017 году был назначен на должность руководителя управления новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

Позже приступил к работе в должности заместителя директора департамента цифровизации.

В связи с реорганизацией министерства получил аналогичную должность в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 23 декабря 2020 года по 9 августа 2021 года занимал должность директора департамента цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 9 августа 2021 года назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.