Назначен председатель Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан Ахметов Рустам Нурланович назначен на должность председателя Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Рустам Ахметов родился 22 февраля 1978 года в городе Темиртау Карагандинской области. В 1999 году окончил Казахский государственный юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом отдела претензионно-исковой работы юридического департамента Министерства государственных доходов РК. В 2001 году был принят на должность старшего референта государственно-правового отдела администрации президента Республики Казахстан. В разные годы работал консультантом государственно-правового отдела, старшим экспертом, главным экспертом, заведующим сектором отдела законодательства и правовой экспертизы администрации президента РК. В 2011 году был назначен на должность ответственного секретаря Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. В период с августа 2014 года по апрель 2017 года работал заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

С апреля 2017 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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