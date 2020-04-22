Назначен председатель правления ТОО "СК-Фармация"

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - По согласованию с премьер-министром РК Берик Шарипулы Шарип назначен председателем правления ТОО "СК-Фармация", передает Kazakhstan Today.

Берик Шарип родился в 1981 году в Алматы.

В 2004 году окончил Казахскую государственную медицинскую академию в Астане, в 2009 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, в 2013 году - Международную академию бизнеса, в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве санитара и фельдшера выездной бригады Городской станции скорой медицинской помощи по городу Астане.

В 2004-2005 годы работал врачом в Первой городской больнице Астаны и Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

В 2005-2008 годы занимал разные позиции в департаментах здравоохранения Астаны и Южно-Казахстанской области.

В 2008-2009 годы - эксперт, главный эксперт управления в Медицинском центре управления делами президента Республики Казахстан.

С 2009 по 2012 годы - главный юрист департамента, главный менеджер департамента, начальник отдела, управляющий директор ТОО "СК-Фармация".

С 2012 по 2017 годы - заместитель главного врача и заместитель директора по стратегическому развитию РГП "Больница Медицинского центра управления делами президента РК".

В 2017-2018 годы - исполняющий обязанности заместителя, заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК.

С мая 2018 года - заместитель председателя правления, исполняющий обязанности председателя правления ТОО "СК Фармация", сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства