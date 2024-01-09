08.01.2024, 10:18 45896
Назначен представитель Казахстана в Евразийской перестраховочной компании
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года № 422 "О представителе Республики Казахстан в Евразийской перестраховочной компании" Серик Жумангарин назначен членом совета управляющих Евразийской перестраховочной компании от Республики Казахстан.
Назначить заместителя премьер-министра Республики Казахстан Жумангарина Серика Макашевича членом совета управляющих Евразийской перестраховочной компании от Республики Казахстан", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2023 года Казахстан ратифицировал соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Евразийская перестраховочная компания создана в целях увеличение объема взаимной торговли и инвестиций.
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08.01.2024, 20:39 16041
Назначен председатель комитета по делам молодежи и семьи
Должность получил Кайрат Камбаров
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации Кайрат Камбаров назначен председателем комитета по делам молодежи и семьи, сообщает пресс-служба правительства.
Кайрат Камбаров родился в 1989 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, университет "Туран-Астана".
Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом в управлении внутренней политики Астаны.
С 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Астаны.
08.01.2024, 20:12 19061
Назначен председатель комитета по делам архивов
Должность получил Рустам Али
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации РК Рустам Али назначен председателем комитета по делам архивов, документации и книжного дела, сообщает пресс-служба правительства.
Рустам Али родился в 1984 году в Алматинской области.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жетысуский государственный университет имени Жансугурова.
Трудовую деятельность начал корреспондентом в газете "Деловая неделя".
С 2022 года по настоящее время был заместителем акима Жетысуской области.
08.01.2024, 17:45 26576
Актив вернули в разрухе и без резервов - депутат о Qarmet
Фото: primeminister.kz
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Караганда. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Никита Шаталов рассказал о состоянии темиртауского комбината Qarmet.
На комбинате в сложном состоянии тепло- и электроснабжающая инфраструктура, коксовые батареи, требуются инвестиции в безопасность. Перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни кокса, необходимого для выплавки стали, ни денег на счетах. Актив вернули в разрухе и без резервов, нужных для производства", - написал депутат в своем telegram-канале.
Он также подчеркнул, что на предприятие наконец стало поступать сырье. По словам мажилисмена, поставки теперь идут напрямую - без посредников.
Например, раньше посредники сидели на поставке газа из Атырау. Есть важный нюанс: для комбината не хватает металлолома, так как он есть только у монополистов, а они начинают задирать цену для Qarmet как для крупного покупателя, который в этом конкретном товаре очень нуждается", - заявил Никита Шаталов.
Депутат подчеркнул, что ситуация решается пока в рамках переговоров, но нужен системный подход для стабильной работы предприятий.
Работники в данный момент наконец-то успокоились: им выплатили заработную плату, были погашены все долги перед государством по социальным платежам. Были сомнения по коллективному договору, который остается одним из лучших в стране по социальным гарантиям, но он продолжает действие, а в этом году пройдет через обновление при участии работников и профсоюзов (...) Шахтеры высказывали свое недовольство потому, что в последние годы прежний инвестор их как будто списал со счетов и оставил на задворках", - отметил депутат.
По его словам, во внимание брались только те активы, которые приносили большую прибыль.
Со стороны компании меня уверили, что все работники будут находиться в равных условиях - не только шахтеры, но также работники энергоугля, рудника в Костанае и трубопрокатного завода в Актау. Еще рабочие ждут новую форму, название Арселор не то, что видеть, произносить в Карагандиской области не хотят. Впереди много работы, мы со своей стороны продолжим активно участвовать как наблюдатели, разговаривать с рабочими и будем помогать тем, чем можем, когда это необходимо", - добавил мажилисмен.
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау. Позже "АрселорМиттал Темиртау" был переименован в Qarmet.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит.
В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
08.01.2024, 13:35 34801
Нечищеные дороги и хищения: Антикор подтвердил начало расследования в отношении сотрудников "КазАвтоЖола"
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по противодействию коррупции РК подтвердили информацию о начале расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева.
Подтверждаем начало досудебного расследования. Подробности будут чуть позже. Готовим информацию", - сообщили в Антикоре.
Жамбылских чиновников подозревают в ненадлежащем выполнении своих обязанностей по содержанию платных дорог в зимнее время. В декабре прошлого года Telegram-паблик taraznews.kz разместил пост, в котором задал вопрос: за что люди отдают деньги на платных дорогах?
Каждый раз в пресс-службе ТОО "КазахАвтоДор" рассказывают о внедрении инновационных технологий на автомобильных дорогах республиканского значения в разрезе Жамбылской области. Но, как видите, выпали осадки, и дороги занесло снегом. А убирать его и обезопасить водителей никто не торопится, хотя в других областях трассы посыпают спецсредством и своевременно чистят. Специалисты уверяют, что главной целью в их работе является установка светодиодных знаков, привлекающих внимание водителя издалека, на зимний период обеспечивают круглосуточное дежурство на горных перевалах Кордай, Куюк, Шакпак Ата. На деле же мы наблюдаем обратное", - пишут авторы поста.
По предварительной информации, Агентство занимается досудебным расследованием по статье "Хищение". В то же время в пресс-службе "КазАвтоЖола" информацию о задержании сотрудников опровергли, сообщает Zakon.kz.
08.01.2024, 11:47 40961
Ряд назначений произвели в Генпрокуратуре
Назначены руководитель аппарата главы ведомства и начальник департамента координации нормотворческой деятельности
Фото: Генеральная прокуратура РК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре назначены руководитель аппарата главы ведомства и начальник департамента координации нормотворческой деятельности.
На должность руководителя аппарата Генерального прокурора назначен Алмаз Мухаметжанов.
Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году. В разные годы занимал должности начальника ЦПСИ по городу Астана, заместителя председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам, заместителя начальника управления международных отношений Генпрокуратуры, начальника отдела организационно-контрольной работы аппарата Генерального прокурора, директора департамента регистрации НПА Министерства юстиции.
С 2012 года по настоящее время занимал должности начальника управления, а затем департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры.
На должность главы департамента координации нормотворческой деятельности назначена Альбина Маутова.
В органах прокуратуры работает с 1998 года. Последовательно занимала должности помощника, старшего помощника прокурора города Рудный, прокурора управления департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры, старшего прокурора, помощника, старшего помощника Генерального прокурора.
С марта 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя начальника управления, затем с 2020 года заместителя начальника департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры.
08.01.2024, 11:10 42456
Ввоз праворульных автомобилей в разобранном виде запретили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запретили ввоз праворульных автомобилей в разобранном виде. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства.
Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Исключение составляют:
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 1000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1000 см3, но не более 1500 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 3000 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 2500 см3;
- с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, кроме тех, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1000 см3;
- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход;
- транспортные средства, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), так и электрическим двигателем, которые могут заряжаться подключением к внешнему источнику электроэнергии, прочие: с рабочим объемом цилиндров двигателя внутреннего сгорания не более 1500 см3;
- транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателями т.п.
Приказ вводится в действие с 16 января 2024 года.
Ранее в Казахстане планировали запретить ввоз праворульных автомобилей сроком на полгода.
07.01.2024, 16:33 75916
В КГА рассказали, запретят ли Boeing MAX в Казахстане после инцидента в США
В республике зарегистрировано пять самолетов Boeing 737 MAX 9
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолетов Boeing MAX в Казахстане, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер, сообщили в пресс-службе КГА.
По информации ведомства, в Казахстане зарегистрировано пять самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты летной годности.
FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51). Директива летной годности автоматически распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX. Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленной аварийным люком выхода средней кабины. На данный момент эксплуатанты РК эксплуатируют ВС с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно директива не применима к данным воздушным судам", - сообщили в КГА.
Борт авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в американском Портленде. Во время полета у Boeing 737 Max 9 выпал иллюминатор, а часть фюзеляжа разлетелась на куски. Авиационные власти США решили приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 Max 9. Федеральное управление гражданской авиации потребовало немедленно проверить лайнеры этой модели.
07.01.2024, 14:29 70186
Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой
Президент пожелал теннисистке новых спортивных достижений
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений.
Напомним, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко (2-е место) в финале турнира в Брисбене (Австралия) и завоевала шестой титул WTA в карьере.
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