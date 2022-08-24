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Назначен руководитель ДГД по Нур-Султану

23.08.2022, 19:24 14761
Назначен руководитель ДГД по Нур-Султану
Фото: КГД МФ РК
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - 23 августа председатель Комитета государственных доходов МФ РК Данияр Жаналинов представил акиму столицы и коллективу департамента государственных доходов по Нур-Султану нового главу департамента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Шынгыс Ануарбеков родился в 1979 году. По образованию - финансист, юрист. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 
 
Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом отдела местных налогов, налоговым инспектором отдела проверок физических лиц Налогового комитета по Турксибскому району Алматы. 
 
С июня 1998 года по март 2014 года работал в различных должностях в налоговых органах от налогового инспектора до руководителя районного управления.
 
С марта 2014 года - заместитель руководителя налогового департамента по Алматы, департамента государственных доходов по Костанайской области.
 
С июля 2015 года по май 2019 года работал руководителем управления камерального контроля Комитета государственных доходов МФ РК.
 
С мая 2019 года по настоящее время работал руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области.
 
Приказом министра финансов РК от 23 августа 2022 года назначен на должность руководителя департамента государственных доходов по Нур-Султану.
 

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Оглашены предварительные результаты выборов депутатов сената от трех новых областей

24.08.2022, 13:24 951
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан огласила предварительные результаты голосования на выборах депутатов сената парламента РК от областей Улытау, Абай и Жетысу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно данным ЦИК, от области Улытау выбран Советбек Медебаев - аким Улытауского района, и Серик Шайдаров - заместитель акима Карагандинской области.
 
От области Жетысу - Аманкельды Толамисов, занимающий должность декана Жетысуского государственного университета имени И.Жансугурова, и Галиаскар Сарыбаев  - аким Кербулакского района.
 
От области Абай -аким города Семея Бакытжан Байахметов  и директор ТОО Высший колледж "Кайнар" Айнур Аргынбекова.
 

Азат Бектуров освобожден от должности гендиректора "Казаэронавигации"

24.08.2022, 12:25 1921
Азат Бектуров освобожден от должности гендиректора "Казаэронавигации"
Фото: МИИР РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Азат Бектуров освобожден от должности генерального директора "Казаэронавигации" по собственному желанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

23 августа текущего года генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", - сообщает МИИР РК.

 
Уточняется, что Бектуров переходит на другую работу.
 

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Азербайджан

24.08.2022, 12:18 2576
БАКУ. 24 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В аэропорту Баку главу государства встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах. Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества. 
 
По итогам переговоров будет подписан ряд казахстанско-азербайджанских соглашений.

 

В правительстве рассмотрели предложения по реформированию строительной отрасли

24.08.2022, 08:49 5496
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам реформирования строительной отрасли и повышения ее конкурентоспособности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев отметил, что по итогам разработки механизмов повышения эффективности строительной отрасли подготовлен пакет законодательных поправок.
 

Благодаря внедрению новых норм планируется расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в государственных закупках, ограничить деятельность незаконных и непродуктивных субподрядчиков, а также неквалифицированных лицензиатов", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

 
Кроме того, субъектам рынка планируется предоставить равные возможности при получении земельных участков, усовершенствовать сферу долевого строительства и обеспечить достойную оплату труда по всей отрасли.
 
Ожидается, что принятие законодательных поправок позволит более равномерно распределять объемы строительства, повысить качество и прозрачность выполняемых работ.
 
Премьер-министр поддержал основную часть представленных нововведений и поручил заинтересованным госорганам дополнительно проработать те пункты, внедрение которых требует более детальных расчетов.
 

Вопросы безопасности детей в школах обсудили главы МВД и Минпросвещения

23.08.2022, 18:54 15381
Фото: МВД РК
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Какая работа проводится в преддверии школьной поры и как защищаются права детей, рассмотрели на совместном совещании главы МВД и Минпросвещения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая совещание, министр внутренних дел Марат Ахметжанов особо отметил принимаемые на законодательном уровне меры по защите прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
В частности, за преступления сексуального характера в отношении детей теперь ужесточена ответственность. По данным МВД, с 2019 года срок наказания за изнасилование несовершеннолетних увеличен до 20 лет лишения свободы, а в отношении малолетних - вплоть до пожизненного лишения свободы. 
 
Педофилы же теперь могут не рассчитывать на помилование и досрочное освобождение. 
 
Также законодательно утверждены понятия "травля" (буллинг) и "кибербуллинг". 
 
Кроме того, насильственные преступления в отношении женщин и несовершеннолетних теперь расследуют 280 следователей-женщин. 
 
Как отметил Марат Ахметжанов, в целях предупреждения трагических происшествий в школах по поручению правительства местные исполнительные органы установили в них системы видеонаблюдения и "тревожные кнопки". Количество "подключенных к полиции" школ будет постепенно увеличиваться. Записи ключевых камер в столице, городах республиканского значения и областных центрах напрямую выведены в центры оперативного управления в отделениях полиции.
 
Специалисты по записям смогут определить, что это: общение, буллинг, "разборки". Если у правоохранителей возникнут сомнения, они сразу направят в школу наряд полиции.
 
На данный момент видеонаблюдение ведется в 7386 школах Казахстана. Стационарные "тревожные кнопки" установлены в 3514 школах страны, мобильные - 1212 школах. Работа продолжается.
 
В МВД подчеркнули, что полицейские не вмешиваются в учебный и воспитательный процесс. Задача полицейских - обеспечение безопасности в учебном заведении.
 
По итогам совещания даны поручения акиматам совместно с полицейскими в регионах вести разъяснительную и обучающую деятельность с участием детей и педагогов.
 

Токаев провел совещание по экономическим вопросам

23.08.2022, 16:23 18736
Токаев провел совещание по экономическим вопросам
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Вопросы, касающиеся прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, а также проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, обсудили сегодня на совещании правительства под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно макроэкономическим показателям, которые представил премьер-министр Алихан Смаилов, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее 3%, а в 2023 году данный показатель достигнет 4%, сообщает Акорда.
 
Глава государства отметил достигнутую сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития. По данным правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 трлн тенге до 13,5 трлн тенге в 2023 году. 
 
Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем 4 трлн тенге в 2022 году до 2,2 трлн в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтяного дефицита с 8,3% до 6,8% в 2023 году.
 
Президент вновь обратил внимание правительства на необходимость обеспечения качественного планирования и распределения финансовых средств. 
 
В целом глава государства поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом их доработки по обсужденным в ходе совещания моментам.
 

Премьер-министр РК поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ

23.08.2022, 10:26 31586
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Поручаю Роману Васильевичу создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ", - сообщил премьер-министр в ходе заседания правительства. 

 
Также он поручил Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования. 
 

Министерству индустрии, "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ", - подчеркнул глава правительства. 

 
Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики поручено ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива. 
 

В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами", - добавил Алихан Смаилов. 

 

В Совбезе РК произошли кадровые перестановки

22.08.2022, 20:06 44931
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Совете безопасности Казахстана произошли кадровые перестановки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжениями главы государства:
 
Азамат Дюсембеков назначен заведующим отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан;
 
Амангельды Омарбеков назначен заведующим ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан.
 

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