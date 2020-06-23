Назначен руководитель управления комфортной городской среды Алматы

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Алматы Сапар Нурашев назначен руководителем управления комфортной городской среды Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сапар Нурашев родился 19 января 1975 года. В 2001 году окончил Алматинский технологический университет, в 2008 году - Казахскую головную архитектурно-строительную академию, сообщили в акимате Алматы.

Трудовую деятельность начал в 1996 году заместителем директора ТОО "Агропромышленная фирма "Темир".

С 2002 по 2016 год занимал пост директора ТОО "БН Азия Альянс", ТОО "Асыл курылысы".

С 2016 по 2019 год занимал должности и. о. главного специалиста, главного специалиста, руководителя отдела коммунального хозяйства Алмалинского района города Алматы.

До настоящего времени являлся заместителем руководителя управления комфортной городской среды города Алматы.

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