Назначен вице-министр финансов

Фото пресс-службы правительства РК

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Постановлением правительства Ербол Карашукеев назначен на должность вице-министра финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ербол Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике.

С 1999 по 2001 год - консультант отдела социально-экономического анализа администрации президента РК.

C 2001 по 2003 год - работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

С 2003 по 2006 год - исполняющий обязанности директора, директор финансового департамента - член правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 по 2007 год работал в сводно-аналитическом департаменте министерства финансов.

С января по июль 2007 года работал управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2007 по 2009 год - председатель правления, член совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

С 2010 по 2012 год - директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2012 по 2013 год - генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ".

С 2013 по 2016 год - заместитель председателя правления АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 год - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.

С января по апрель 2019 год - председатель комитета казначейства министерства финансов.

С апреля 2019 года по март 2021 года - председатель правления АО "Холдинг "КазАгро".

С марта 2021 года по настоящее время - исполняющий обязанности заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

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