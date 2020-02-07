Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

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Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года Щеглова Динара Ринатовна назначена на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazakhstan Today.

Динара Щеглова родилась в 1982 году в Семее. Окончила в 2004 году Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "международное право", в 2007 году - Казахский экономический университет по специальности "менеджмент", в 2011 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "информационные системы".

В 2004-2006 годах работала главным специалистом отдела управлениями проектами Агентстве Республики Казахстан по информатизации и связи.

В разные годы трудилась в коммерческих структурах.

С 2011 года начала работать в АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" в должности главного менеджера департамента мониторинга инфраструктурных проектов, позже была переведена на должность директора департамента сервисной модели информатизации. В 2017 году была назначена на должность управляющего директора, потом занимала должность заместителя председателя правления АО "НИХ "Зерде".

В 2018-2019 годы трудилась на должности вице-министра информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2019 года по настоящее время занимала должность советника премьер-министра Республики Казахстан.

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