Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

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Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Вице-министром информации и общественного развития Республики Казахстан назначен Ойшыбаев Кемелбек, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ойшыбаев Кемелбек родился 13 июля 1977 года в Западно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "журналист", в 2004 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист". Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО "ИА "Интерфакс-Казахстан".

С 2001 по 2007 годы работал в структуре АО "Казахтелеком" на руководящих должностях.

В разные годы работал в коммерческих структурах.

C 2015 по 2016 годы - заместитель, первый заместитель генерального директора ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы".

В 2016 году - директор Службы центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

В 2016-2017 годы - председатель правления АО "Телерадиокорпорация "Казахстан".

С июня 2019 года по настоящее время занимал должность председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру".

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