Назначен вице-министр науки и высшего образования РК

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.
В 2015-2016 годы - эксперт, главный эксперт проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП.
С 2016 по 2022 годы работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
С января 2022 и по настоящее время занимал должность председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций Qazinnovations".
Ранее сообщалось о назначении вице-министра финансов.