Назначен вице-министр образования и науки РК

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Куаныш Ергалиев назначен на должность вице-министра образования и науки РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", Университет Гарварда.

Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы.

С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

С 2014 по 2019 годы - старший менеджер департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

С августа 2019 и по настоящее время занимал должность ректора Университета имени Сулеймана Демиреля.

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