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Назначен вице-министр образования и науки РК

23.06.2021 9694
Назначен вице-министр образования и науки РК
Фото пресс-службы премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, постановлением правительства РК Куаныш Ергалиев назначен на должность вице-министра образования и науки РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет, университет Тулейн, Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза", Университет Гарварда. 
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы. 
 
С 2009 по 2014 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК. 
 
С 2014 по 2019 годы - старший менеджер департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета. 
 
С августа 2019 и по настоящее время занимал должность ректора Университета имени Сулеймана Демиреля.
 

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