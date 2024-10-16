Назначен вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК

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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов на - Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК рассказал о жалобах от родителей на сбор биометрических данных детей.





По словам Абдикаликова, поступают жалобы от неравнодушных родителей, которых беспокоят персональные, в частности биометрические, данные их детей.





Крупный кейс - использование системы биометрии в программах детских кружков. Много жалоб из Алматы. Компания, реализовавшая проект, выполнила все обязательства. Вопросы возникли к работникам районных акиматов, которые незаконно использовали персональные данные, копившиеся в системе. Их привлекаем к административной ответственности. Проверка продолжается", - рассказал спикер.





Также поступило большое количество жалоб от родителей из Кызылординской области по факту использования систем биометрии в дошкольных учреждениях.





Провели проверку, которая показала, что компания, которая внедряла биометрическую идентификацию в детских садах региона, допустила нарушения, связанные с тем, что не получено согласие родителей на использование биометрических данных их детей", - поделился глава комитета.





В целом наблюдается рост жалоб по фактам нарушения прав на защиту персональных данных. В текущем году их поступило порядка 300.





По многим делам истек срок наказания. В ведомстве планируют инициировать увеличение процессуального срока с двух месяцев до одного года", - отметил Абдикаликов.





Он также сообщил, что Минцифры до конца года планирует реализовать функцию отзыва обработки персональных данных граждан. Также будет предусмотрена и функция уничтожения персональных данных из базы.





Напомним, алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе DamuBala установить в помещениях Face ID-контроль. Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.





Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки. В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.