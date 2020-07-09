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Назначен заместитель акима Тараза

08.07.2020, 12:12 7804
Тараз. 8 июля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Алмас Садубаев назначен заместителем акима Тараза, передает Kazakhstan Today.
 
Алмас Садубаев ранее занимал должность директора департамента государственного языка и информации МВД РК.
 
Алмас Садубаев родился 25 сентября 1984 года в Таразе. Окончил ТарГУ имени М.Х. Дулати (2001-2005) по специальности "журналистика", университет "Кайнар" (2005-2007) по специальности "экономика", КазНПУ имени Абая (2011), степень магистра по специальности "регионоведение".
 
Трудовой стаж:
 
редактор отдела новостей областного телеканала "Казакстан-Тараз" (2004);
 
редактор отдела новостей, PR-директор АО "Национальное телевидение Казахстан" (2005-2008);
 
главный редактор республиканских изданий - газеты и журнала "Зан" в Алматы (2008-2010);
 
пресс-секретарь председателя Верховного суда Республики Казахстан (2010);
 
эксперт в пресс-службе президента Республики Казахстан (2010-2011);
 
генеральный директор ТОО "Медиа-центр ОВД РК" (2011-2015);
 
пресс-секретарь министра, директор департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан (с 25 февраля 2015 года).
 

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