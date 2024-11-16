15.11.2024, 20:06 14616
Назначен заместитель главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 ноября по согласованию с аппаратом президента приказом министра внутренних дел полковник Еркебулан Хамидуллин назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу, сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Еркебулана Хамидуллина личному составу главного командования представил заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.
Полковник Еркебулан Хамидуллин является кавалером ордена "Айбын" II степени и до назначения на эту должность с 2005 года прошел служебный путь на различных офицерских должностях в специальных государственных органах.
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15.11.2024, 19:40 15841
Назначен руководитель аппарата акима Талгарского района
Фото: Depositphotos
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Конаев. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Нуржан Абдалимов, сообщает пресс-служба акимата.
Нуржан Абдалимов родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".
Нуржан Абдалимов в разные годы работал в акимате Алатауского района Алматы; в ТОО "АлматыЭлектроТранс". С апреля 2023 года - начальник госправового отдела аппарата акима Талгарского района.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошло резонансное убийство 16-летнего Шерзата Полата. Уголовное дело заведено по пяти статьям.
8 ноября территориальная избирательная комиссия Талгарского района Алматинской области назначила дату выборов нового акима Талгара.
15.11.2024, 17:01 21311
Президент затронул тему качества питания в школьных столовых Казахстана
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства затронул тему качества питания в школьных столовых страны, сообщает пресс-служба главы государства.
С началом учебного года у нас традиционно на первый план выходят те или иные проблемы, связанные с системой образования. Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными. К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых", - заявил президент.
Он напомнил, что недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе.
Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым - это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.
Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений", - добавил президент.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
15.11.2024, 15:38 25021
Реализация 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге ожидается по итогам текущего года - Токаев
Будут введены крупные заводы по производству катодной меди, ферросплавов, компонентов для грузовых автомобилей, цемента и переработке драгоценных металлов
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства, где рассказал о реализации крупных индустриальных проектов.
В ходе своего выступления президент отметил, что Казахстан сохраняет лидерство по притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе.
Все больше инвестиций привлекают недобывающие отрасли экономики. Обрабатывающий сектор по своим объемам уже обогнал добывающий и продолжает неуклонно расти (в структуре промышленности доля обрабатывающего сектора составляет 47%). В этой сфере сегодня плодотворно трудятся 630 тысяч наших сограждан", - рассказал он.
По итогам года ожидается реализация 180 индустриальных проектов на общую сумму 1,2 триллиона тенге. В частности, будут введены крупные заводы по производству катодной меди в Карагандинской области, ферросплавов в Павлодарской области, компонентов для грузовых автомобилей в Костанайской области, цемента и переработке драгоценных металлов в Жамбылской области.
Уже запущены производства по переработке вольфрамовых руд , сборке автомобилей марки Chevrolet Onix, выпуску медного концентрата, теплоизоляционных материалов, керамической плитки.
Благодаря открытию завода по выпуску полипропилена в Атырауской области сформирована полноценная отрасль нефтегазохимии. На очереди проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В Мангистауской области с участием европейского консорциума будет реализован проект по производству "зеленого" водорода. Таким образом, создаются совершенно новые для нашей страны предприятия, продукция которых соответствует передовым международным стандартам и востребована на внешних рынках", - отметил Токаев.
Также президент в своей речи обратил внимание на то, что форум работников сельского хозяйства совпал с одним знаменательным событием - 70-летием начала освоения целины в Казахстане.
Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки. Однако именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ и входит в десятку крупнейших стран - экспортеров пшеницы, а также входим в число лидеров по экспорту муки.
Несмотря на то что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай - 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение!" - сказал глава государства.
15.11.2024, 14:13 27956
Нового вице-министра назначили в Министерстве промышленности и строительства
Фото: telegram/Ukimet.Points
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Исакулов Рахымжан Ержанович назначен на должность вице-министра промышленности и строительства, сообщает пресс-служба правительства.
Рахымжан Исакулов родился 5 ноября 1987 года.
Окончил университет Роял Холловей (Великобритания) по специальности "бакалавр экономики и менеджмента" по программе "Болашак" и Национальный аспирантский институт политических исследований (Япония) по специальности "магистр государственного управления".
В разные годы занимал различные должности в администрации президента, в том числе в 2016-2018 годы служил государственным инспектором.
Также был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области и аппарата акима города Астаны.
В последние годы руководил аппаратом Министерства информации и общественного развития и Министерства промышленности и строительства РК.
15.11.2024, 12:27 30221
Президент Казахстана назначил ряд послов
В частности, назначены послы в Мексике, Словакии, Алжире и т.д.
Фото: Акорда
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в нескольких странах, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Тимур Примбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Святом Престоле, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Алмурат Турганбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Жанна Сагинова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;
- Ануарбек Ахметов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике.
Также указами президента Казахстана:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Кайрат Саржанов освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
- Толежан Барлыбаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Словацкой Республике;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.
Ранее Токаев назначил двух заместителей председателя КНБ.
15.11.2024, 11:04 34041
Этажность, парковки и срез горных склонов: разработаны новые правила застройки Алматы
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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы подготовил решение об утверждении правил застройки города.
Проект правил размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября 2024 года.
В правилах говорится, что жилые здания, расположенные южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи, западнее Восточной объездной дороги (ВОАД), не могут быть выше 9 этажей для всех видов застройки. Максимальная высота зданий не должна быть более 42 метров до верха парапета от средней планировочной отметки земли.
Параметры многофункциональных зданий выше 9 этажей в этом районе допускаются при условии архитектурно-градостроительное обоснования общественной значимости, устойчивых и экологичных проектных решений, включая энергоэффективные, ресурсосберегающие технологии, а также минимальное воздействие на окружающую среду.
Проектные предложения по размещению данных объектов должны быть рассмотрены на архитектурном конкурсе и на градостроительным совете, а также освещены в СМИ.
Что касается зданий, расположенных южнее Восточной объездной дороги (ВОАД), проспекта Аль-Фараби, улицы Саина, улицы Жандосова (от улицы Саина до границы города), их этажность не может превышать 3 этажа плюс цокольный этаж без учета пожарного выхода на кровлю площадью не более 10 кв. м для всех видов застройки с максимальной высотой не более двенадцати метров до верха парапета (конька кровли) от средней планировочной отметки земли участка под зданиям.
Исключение составляют объекты здравоохранения, образования, культуры и культовые объекты (высотой не более 25 метров).
Также в указанном квадрате не допускается деление земельных участков с целевым использованием для сельскохозяйственного назначения и строительство зданий, в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более.
При реконструкции зданий в этом квадрате запрещается переоборудовать террасы и технические этажи. Также не допускаются пристройки входных групп с витринами к объектам предпринимательства на землях общего пользования и общей долевой собственности кондоминиумов за пределами красных линий и в зоне отчуждения инженерных сетей.
В правилах также запрещено:
- менять природный ландшафт для увеличения площади строительства путем засыпки предгорных оврагов и сезонных каптажей, ручьев;
- подрезать или срезать горные прилавки, извлекать чернозем и другие природные материалы для капитального строительства жилых зданий;
- размещать капитальные сооружения на землях общего пользования, общественных пространствах, парках, скверах, городских площадях, за исключением объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе паркингов или инженерных коммуникаций (сооружений), фонтанов, арычной системы, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства.
Проектирование и строительство объектов в городской среде должно учитывать создание доступной, удобной и безопасной среды для маломобильных групп населения.
В правилах также предусмотрена регистрация всех проектов строительства, технических данных о зданиях и сооружениях, инженерно-геологических и геодезических работах, и других данных, необходимых для регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории города Алматы, вне зависимости от форм собственности. а основе этих данных будет сформирован информационный ресурс.
С полным проектом правил можно ознакомиться здесь.
15.11.2024, 09:51 38081
Прокуратура выявила трудоустроившихся по поддельным дипломам сотрудников "Семей орманы"
Фото: kursovik.kz
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Семей. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай прокуратура выявила сотрудников ГЛПР "Семей орманы", трудоустроившихся по поддельным дипломам, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Специализированная природоохранная прокуратура выявила 5 сотрудников, в том числе руководителя одного из филиалов резервата, работавших по поддельным дипломам об окончании высшего учебного заведения. Согласно сведениям университета имени Шакарима города Семея, дипломы указанным работникам не выдавались", - говорится в сообщении.
По этим фактам начаты досудебные расследования по части 3 статьи 385 УК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию.
14.11.2024, 20:47 57996
Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в защите прав интеллектуальной собственности
Фото: МЮ РК
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 по 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит дипломатическая конференция по заключению и принятию договора о законах по образцам (ДЗО).
Казахстанская делегация во главе с министром юстиции Азаматом Ескараевым приняла участие в церемонии открытия дипломатической конференции по заключению и принятию ДЗО.
На церемонии открытия Азамат Ескараев подчеркнул значимость международного сотрудничества в области правовой охраны промышленной собственности, играющего важную роль в содействии инновациям, поддержке творческого потенциала и стимулировании экономического развития.
Он также выразил поддержку принятия ДЗО, имеющего ключевое значение для унификации и упрощения охраны промышленных образцов на глобальном уровне. Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров.
Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров путем упрощения процедуры получения правовой охраны образцов по всему миру.
В дипломатической конференции принимают участие около 900 делегатов, представляющих государства - члены Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также межправительственные и неправительственные организации.
Кроме того, на полях дипломатической конференции состоялись встречи министра юстиции Азамата Ескараева с генеральным директором управления интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (Saudi Authority for Intellectual Property, SAIP) доктором Абдулазизом бин Мухаммедом Аль-Свайлем и генеральным директором ВОИС Дареном Тангом.
На встрече с SAIP, которая стала важным этапом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственности, подчеркнув важность совместных усилий для защиты и продвижения прав на интеллектуальную собственность в обоих государствах. Особое внимание было уделено обмену опытом и обучению в данной сфере.
Очередная встреча с ВОИС подтвердила высокий уровень сотрудничества и стремление обеих сторон к дальнейшему углублению взаимодействия в области защиты прав интеллектуальной собственности. Стороны подчеркнули важность совместных усилий для создания эффективных механизмов правовой охраны, а также отметили значительный прогресс в реализации совместных проектов, направленных на развитие инновационного потенциала и правовую защиту интеллектуальных прав.
Дарен Танг отметил положительный опыт Казахстана, являющийся ключевым фактором в развитии интеллектуальной собственности в Центральной Азии, подчеркнув, что Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в продвижении инноваций, защите прав интеллектуальной собственности и внедрении передовых правовых практик.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?