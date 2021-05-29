Назначен заместитель управляющего делами президента

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НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Айбек Дадебаев назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Распоряжением главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства