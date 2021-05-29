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Назначен заместитель управляющего делами президента

28.05.2021 15067
Назначен заместитель управляющего делами президента
Фото: instagram.com

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Айбек Дадебаев назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Дадебаев Айбек Аркабаевич назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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