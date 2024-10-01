Назначен замминистра обороны - главнокомандующий Силами воздушной обороны РК

Фото: Минобороны РК

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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны - главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.





Распоряжением главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.





Косанов Даурен Жуматаевич родился 14 октября 1969 года в Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков в 1990 году, Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина в 2005 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году.





В разные годы занимал должности начальника штаба Карагандинской авиабазы, командира Шымкентской авиабазы, командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны, директора Военного института Сил воздушной обороны в Актобе. 29 декабря 2022 года был назначен на должность главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.