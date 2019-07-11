Назначены вице-министры торговли и интеграции РК

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Сегодня министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представил вице-министров ведомства, передает Kazakhstan Today.

Постановлениями правительства РК вице-министрами торговли и интеграции Республики Казахстан назначены Жанель Кушукова и Азамат Аскарулы.

Жанель Кушукова родилась в Петропавловске. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева. Трудовую деятельность начала в 2001 году в качестве ведущего эксперта по защите внутреннего рынка Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.

В 2002-2004 годы - ведущий специалист отдела таможенной и тарифной политики Департамента торговли, международного сотрудничества и экспортного контроля Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

В 2004-2008 годы - начальник отдела таможенно-тарифного регулирования, заместитель начальника управления, начальник управления Департамента по вступлению в ВТО.

В 2008-2010 годы - директор департамента развития внешнеторговой политики Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

Последние 9 лет занимала должность директора департамента развития внешнеторговой политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Азамат Аскарулы родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Гарвардский университет, Гонконгский университет науки и технологии.

В разные годы работал главным специалистом департамента воздушного транспорта АО "КТЖ Экспресс", директором департамента международных отношений ТОО "Самрук-Казына Инвест", возглавлял "KTZ Express Hong Kong Ltd".

С 2017 года занимал должность советника заместителя премьер-министра Республики Казахстан, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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