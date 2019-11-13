Назрела необходимость создания полноценной евразийской модели безопасности - Назарбаев

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев на пятом заседании Astana Club заявил о необходимости создания полноценной модели Евразийской безопасности, передает Kazakhstan Today.

"Необходимо критически переосмыслить основные подходы формирования общеконтинентальной архитектуры безопасности. Назрела необходимость создания полноценной евразийской модели безопасности, которая совместит европейскую, азиатскую, региональные системы", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он напомнил, что в 2020 году исполняется 10 лет с момента принятия Астанинской декларации ОБСЕ, в которой была отмечена важность формирования единого сообщества евроатлантической евразийской безопасности.

Эти вопросы могут эффективно решаться при объединении потенциала СВМДА, которое сегодня объединяет 27 государств азиатского континента и организации по безопасности (ОБСЕ)", - сказал он, отметив, что объединенные организации могут обеспечить глобальную безопасность Евразии.

По результатам опросов экспертов Astana Club, 65% считает, что объединение этих двух структур позволит эффективно решать ключевые вопросы безопасности Евразии, отметил Елбасы.

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