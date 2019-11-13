Назрела необходимость создания полноценной евразийской модели безопасности - Назарбаев

"Необходимо критически переосмыслить основные подходы формирования общеконтинентальной архитектуры безопасности. Назрела необходимость создания полноценной евразийской модели безопасности, которая совместит европейскую, азиатскую, региональные системы", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он напомнил, что в 2020 году исполняется 10 лет с момента принятия Астанинской декларации ОБСЕ, в которой была отмечена важность формирования единого сообщества евроатлантической евразийской безопасности.
Эти вопросы могут эффективно решаться при объединении потенциала СВМДА, которое сегодня объединяет 27 государств азиатского континента и организации по безопасности (ОБСЕ)", - сказал он, отметив, что объединенные организации могут обеспечить глобальную безопасность Евразии.
По результатам опросов экспертов Astana Club, 65% считает, что объединение этих двух структур позволит эффективно решать ключевые вопросы безопасности Евразии, отметил Елбасы.
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