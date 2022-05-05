Неприкасаемые: запрет на досмотр чиновников в аэропортах и на вокзалах могут отменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Приказ об отмене досмотра высокопоставленных казахстанских чиновников в аэропортах и на вокзалах прокомментировал сегодня в кулуарах правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, приказ был принят еще в 2014 году и недавно его действие продлили.

Давайте посмотрим, потому что очень много вопросов возникает. Наверное, действительно, надо вынести на публичное обсуждение и посмотреть, какие должности надо оставить, а какие - сократить. В ближайшее время посмотрим", - сказал Ускенбаев.

По его словам, подобный документ не ноу-хау Казахстана, а общемировая практика.

В настоящее время в списке чиновников, которых нельзя досматривать, находятся президент, председатели сената и мажилиса, премьер-министр и министры, члены дипломатического персонала дипломатических представительств иностранных государств и члены их семей, проживающие вместе с ними, и другие.