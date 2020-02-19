Неприоритетные расходы госсектора сократят на 128,6 млрд тенге

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Неприоритетные расходы государственного и квазигосударственного секторов будут сокращены на 128,6 млрд тенге. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

По результатам проведенной работы госорганов, акиматов, нацхолдингов и нацкомпаний общая сумма предлагаемых к сокращению расходов составила 128,6 млрд тенге. В том числе от центральных госорганов - 23 млрд тенге, регионов - 26,6 млрд тенге и субъектов квазигосударственного сектора - 79 млрд тенге, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

В свою очередь, премьер-министр Аскар Мамин поручил провести соответствующую работу в регионах.





По расходам местных бюджетов акиматам необходимо принять решения через маслихаты соответствующих уровней бюджетов по сокращению данных расходов", - сказал он.

Также глава правительства поручил руководителям национальных холдингов и компаний принять соответствующие корпоративные решения в рамках советов директоров и заседаний правлений по сокращению предложенных расходов.

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