Новая концепция развития сельских территорий позволит раскрыть их экономический потенциал

В рамках концепции предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты отраслевых концепций и комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, - Проекты отраслевых концепций и комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.





Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что комплексным планом социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, до 2025 года предусмотрено строительство школ, детских садов, автодорог, сетей газо-, тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения, развитие промышленности, а также повышение охвата граждан спортом и медуслугами и т.д.





Премьер-министр поддержал представленный проект комплексного плана с учетом полученного одобрения республиканской бюджетной комиссии.





Презентуя проект концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, министр нацэкономики отметил, что в рамках нее предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры (школы, больницы, интернет, водохранилища и т.д.) на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.





Концепция разрабатывается в реализацию соответствующего указа и предвыборной программы главы государства для повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.





На совещании также рассмотрены проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса республики до 2026 года и электроэнергетической отрасли до 2032 года.





Премьер-министр поручил доработать их с учетом озвученных предложений и замечаний.