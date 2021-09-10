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Новое постановление правительства напрямую касается улучшения экологии

09.09.2021, 18:52 7912
Новое постановление правительства напрямую касается улучшения экологии
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На сайте премьер-министра опубликовано постановление правительства РК от 2 сентября 2021 года №604, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 388 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года правительство Республики Казахстан постановляет: 
 
Утвердить прилагаемые Правила финансирования оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале), которой прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды. 
 
Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 

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