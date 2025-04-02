Нового главу управления спорта назначили в Алматы

Всего Погранслужба предотвратила свыше 1200 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе оружия, боеприпасов, наркотиков и ГСМ

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба Комитета национальной безопасности - Пограничная служба Комитета национальной безопасности отчиталась о результатах деятельности за март 2025 года.





В течение месяца Погранслужба во взаимодействии с компетентными органами привлекла к ответственности 3429 нарушителей законодательства РК, из которых 2995 - иностранные граждане.





Кроме того, предотвращено 1248 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:





наркотических средств - 27 фактов, в том числе прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков, общим объемом 750 литров;

оружия, боеприпасов - 76 фактов;

ГСМ - 656 фактов (более 54 тыс. литров), на общую сумму свыше 14,5 млн тенге;

товаров народного потребления - 731 факт, на общую сумму более 3,1 млрд тенге;

валюты - 157 фактов, на общую сумму свыше 2,8 млрд тенге.





В целях обеспечения экологической безопасности в прикаспийском регионе, в указанный период в акватории Каспия пресечено 20 фактов браконьерства. В естественную среду обитания выпущено 89 экземпляров (508 кг) рыб осетровых пород и 7 голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу", - уточнили в ведомстве.





У браконьеров изъяты средства незаконного лова, в том числе:





плавательные средства - 10 ед;

орудия браконьерского лова - 22,9 км сетей.





Сумма предотвращенного ущерба составила более 205 млн тенге.





Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - сообщили в ведомстве.