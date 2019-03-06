Нового вице-министра назначили в Минэнерго

Астана. 26 ноября. Kazakhstan Today - Новым вице-министром энергетики РК назначен Сунгат Есимханов, передает Kazakhstan Today.





Постановлением правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен на должность вице-министра энергетики РК. Ранее занимавший данный пост Анатолий Шкарупа освобожден от должности согласно поданному заявлению", - сообщил портал primeminister.kz .





Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области. В 1996 году окончил Павлодарский индустриальный институт, в 2007 - Карагандинский институт актуального образования "Болашак". Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО "Алюминий Казахстан", где проработал до 2000 года.





В 2001-2007 годы занимал должности специалиста, начальника управления, директора департамента в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по Астане, Актау, Караганде. В 2008-2010 годах возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.





В 2010-2013 годах - президент АО "Казахэнергоэкспертиза". В 2013-2014 годах работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.





С августа 2014 года и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.





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