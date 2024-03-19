Новые функции и полномочия появились у КНБ
В частности, комитет будет участвовать в охране президента и проверять претендентов на госслужбу и должность судьи
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд функций и полномочий изменился у Комитета национальной безопасности.
Соответствующие изменения в указы, касающиеся деятельности КНБ, Пограничной службы и других подразделений ведомства, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
В частности, изменились некоторые задачи, функции и обязанности КНБ.
Теперь в задачи ведомства входит осуществление разведывательных мероприятий.
Также КНБ получило полномочия:
- разрабатывать, приобретать, создавать (за исключением криптографических средств защиты), эксплуатировать и использовать информационные системы и электронные информационные ресурсы, специальные технические средства, системы связи, сети телекоммуникаций специального назначения, системы передачи данных, средства защиты информации от утечки по техническим каналам, программное обеспечение к ним, вооружение и оснащение, организовывать шифровальную и дешифровальную работу. Заключать в этих целях договоры, контракты с государственными органами и организациями Республики Казахстан независимо от форм собственности, со специальными службами и с организациями иностранных государств;
- создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;
- создавать, эксплуатировать, осуществлять развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
- осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию, подтверждение и уничтожение электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
- проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности и т.д.
Также у КНБ изменились некоторые прежние и добавились новые обязанности. Теперь ведомство может:
- участвовать в обеспечении безопасности президента РК и других охраняемых лиц;
- осуществлять процедуру подтверждения личности по дактилоскопической информации в отношении лиц, прошедших дактилоскопическую регистрацию, при пересечении государственной границы РК;
- проводить обязательную специальную проверку претендентов на госслужбу, должность судей или служащих Нацбанка РК и других ведомств;
- осуществлять психолого-социологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности.
Кроме того, комитет получил ряд новых функций.
Указ вводится в действие с 15 марта 2024 года.