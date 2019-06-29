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Новым вице-министром информации и общественного развития РК стал Данияр Есин

28.06.2019, 17:22 6319
Новым вице-министром информации и общественного развития РК стал Данияр Есин
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Данияр Есин назначен вице-министром информации и общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.
 

Постановлением правительства РК Есин Данияр Нурашович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан", - сообщил портал primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

 
Данияр Есин родился в 1981 году в Караганде. Женат, воспитывает четверых детей. Владеет казахским, русским и английским языками. В 2002 году окончил Академию финансовой полиции РК по специальности "Правоведение", в 2013 году Казахстанско-Российский университет по специальности "Экономика", в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Юриспруденция".
 
С 2016 - по настоящее время обучается в Университете КИМЭП, ExecutiveMBA для руководителей (свободная форма обучения, по выходным дням).
 
В разные годы занимал должности заместителя руководителя, руководителя управления по инвестициям и развитию Астаны; руководителя управления по делам религий Астаны. До назначения являлся руководителем управления по делам общественного развития Нур-Султана.
 
Является президентом ОО "Федерация борьбы дзюдо" Астаны, сообщает официальный сайт столичного акимата. 
 

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