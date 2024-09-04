Новый Налоговый кодекс: что добавят и что исключат

Паспортизации подлежат все автомобильные дороги и улицы

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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта разместило на - Министерство транспорта разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в правила государственного учета автомобильных дорог. Документ доступен для публичного обсуждения до 17 сентября.





Документом предусматривается паспортизация автомобильных дорог - формирование данных о наличии автомобильных дорог, их протяженности, техническом состоянии, включая конструктивные элементы, инженерные сооружения и оборудование, линейные здания и сооружения.





Паспортизация производится для получения объективных данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, технических характеристиках, наличии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог.





Паспортизации подлежат все автомобильные дороги и улицы городов и населенных пунктов и дорожные сооружения на них. Паспортизацию проводят по каждой автодороге в отдельности.





Также дополнено, что к проведению технического учета и паспортизации автомобильных дорог привлекают научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие специализированные организации, имеющие опыт работы в аналогичной сфере, в порядке, установленном законодательством о государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора.





Результаты работ по паспортизации автомобильных дорог республиканского значения вносятся в базу данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, по дорогам местной сети и улиц городов, населенных пунктов вносятся в модуль "Паспортизация" базы данных улично-дорожной сети.



