О ходе строительства метро рассказали на брифинге в Алматы

Алматы. 11 августа. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга заместитель руководителя управления городской мобильности города Ернур Абжахан рассказал о ходе строительства метро в Алматы, передает Kazakhstan Today.

По его словам, в данный момент продолжается строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена, который включает в себя станции "Сарыарка" и "Достык" и линию метро протяженностью 3,1 километра вдоль проспекта Абая в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы. Срок завершения - конец 2021 года. Работы идут по графику. В работе 442 работника и 66 единиц техники.

В текущем году начато строительство третьего пускового комплекса, который включает перегонные тоннели - станция "Достык" - станция "Калкаман" протяженностью 2,4 километра по проспекту Абая от улицы Яссауи до улицы Ашимова и в северном направлении под улицей Ашимова в микрорайон Калкаман", - сказал Ернур Абжахан, отметив, что работы запланированы на три года.

Кроме того, он сообщил, что в текущем году ведется строительство новых дорог на 177 улицах протяженностью 47,4 километра, из которых завершено строительство дорог по 112 улицам, протяженностью 18,6 километра. До конца года планируется завершение строительство дорог на оставшихся 65 улицах, протяженностью 28,8 километра.

В 2020 году продолжается строительство 3 транспортных развязок (проспект Рыскулова - улица Емцова, проспект Сейфуллина - улица Жансугурова, улица Бухтарминская - Кульджинский тракт), пробивка проспекта Абая и улицы Саина.

Также начаты работы по строительству 5-и надземных пешеходных переходов (улица Северное кольцо - севернее улицы Москвина, улица Северное кольцо – севернее улицы Жумабаева, улица Северное кольцо - южнее улицы Бурундайская, улица Майлина - улица Тукая, улица Майлина – южнее улицы Капальская).

В 2020 году планируется отремонтировать средним ремонтом 283 улиц протяженностью 200 километров, устройство и ремонт тротуаров протяженностью 30 километров и 80 остановочных площадок и карманов. Текущим ремонтом запланировано отремонтировать 300 тыс. квадратных метров асфальтобетонного покрытия на УДС города. На сегодняшний день средним ремонтом отремонтирована 91 улица протяженностью 62,6 километра, а также выполнены работы по текущему ремонту в объеме 151 тыс. квадратных метров и устройство тротуаров протяженностью 19,2 километра.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство дорог в 9 микрорайонах города Алматы общей протяженностью 118 километров, капитальный ремонт дорог в микрорайоне Думан, пробивки улицы Толе би.

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