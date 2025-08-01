Объем производства в сфере промышленности в Казахстане вырос на 6,5%

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве выступил с докладом о развитии реального сектора экономики, передает корреспондент агентства.





В промышленности за первое полугодие объем производства составил 28,9 триллиона тенге, показав рост на 6,5%, в том числе обрабатывающая промышленность произвела продукцию на 13,7 триллиона тенге, что на 5,5% выше прошлогоднего показателя. Вклад обрабатывающего сектора в ВВП страны - 12,4%. Рост обеспечен в машиностроении, химической промышленности, производстве строительных материалов и продуктов питания", - сообщил зампремьера.





Он отметил, что в этом году запланирован ввод 190 проектов на общую сумму порядка 1,5 триллиона тенге. На сегодня из них уже введено 47 проектов на сумму 196 миллиардов тенге, создано более 3 тысяч рабочих мест.





Ранее зампремьера РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане отмечается самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет.