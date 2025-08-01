МВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетяхМВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях
31.07.2025, 11:02 48596
Объем производства в сфере промышленности в Казахстане вырос на 6,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве выступил с докладом о развитии реального сектора экономики, передает корреспондент агентства.
В промышленности за первое полугодие объем производства составил 28,9 триллиона тенге, показав рост на 6,5%, в том числе обрабатывающая промышленность произвела продукцию на 13,7 триллиона тенге, что на 5,5% выше прошлогоднего показателя. Вклад обрабатывающего сектора в ВВП страны - 12,4%. Рост обеспечен в машиностроении, химической промышленности, производстве строительных материалов и продуктов питания", - сообщил зампремьера.
Он отметил, что в этом году запланирован ввод 190 проектов на общую сумму порядка 1,5 триллиона тенге. На сегодня из них уже введено 47 проектов на сумму 196 миллиардов тенге, создано более 3 тысяч рабочих мест.
Ранее зампремьера РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане отмечается самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет.
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31.07.2025, 19:08 26396
Со дня образования Улытауской области акимат не создал ни одной водоохраной зоны
На территории региона находятся 68 водоемов и водохозяйственных сооружений
Фото: прокуратура Улытауской области
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Жезказган. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Улытауской области проанализировала состояние законности применения водного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Анализ показал, что на территории региона находятся 68 водоемов и водохозяйственных сооружений. Несмотря на то что с момента образования Улытауской области прошло 3 года, акимат на всех водных объектах не установил водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования.
Неустановление водоохранных зон и полос противоречит требованиям водного законодательства и может привести к загрязнению, засорению и истощению вод. Отсутствие водоохранных зон и полос также негативно повлияло на строительство новых объектов и привлечение инвестиций, создавая административные барьеры", - подчеркнули в ведомстве.
По результатам рассмотрения внесенного акта надзора акиматом области на 30 крупных водных объектах Улытауской области установлены водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования.
За допущенные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечен исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.
Работа по установлению водоохранных зон и полос для других водоемов продолжается и находится на контроле прокуратуры.
31.07.2025, 17:42 29161
Массовые ДТП на платных дорогах прокомментировали в "КазАвтоЖоле"
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве председатель правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев ответил журналистам, кто признан виновным в массовых дорожно-транспортных происшествиях на платных дорогах, передает корреспондент.
Если говорить про дорогу Астана - Щучинск, про ДТП, которое произошло 3 января в 11.30. Там порядка 97 автомобилей стали участниками ДТП. По данному ДТП возбуждено уголовное дело. Идут судебные процессы, еще виновных не определили, процесс идет", - сказал спикер.
По его словам, органы дорожной полиции осуществили все необходимые мероприятия для безопасного проезда. Камеры зафиксировали, что некоторые участники движения превышали скорость.
На автодороге Алматы - Конаев участниками ДТП стали порядка 17 автомобилей. Там на тот момент было ограничение движения из-за тумана. Также были факты превышения скоростного режима участниками дорожного движения", - дополнил глава "КазАвтоЖола".
Ранее сообщалось, что В Казахстане выросло число ДТП на более чем 50% за полгода.
31.07.2025, 17:18 31221
Безопасно ли покупать мясо сайгаков на рынках, рассказали в Минэкологии
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев прокомментировал опасения казахстанцев по поводу покупки мяса сайгаков, передает корреспондент агентства.
Мы сдаем туши сайгаков в сертифицированные комбинаты, где работают специалисты СЭС, и мясо проходит всю процедуру начиная от мест обитания. Перед отстрелом изучается эпизоотия, затем на самом мясокомбинате берутся все анализы крови на различные заболевания. Только потом это мясо идет на продажу. Поэтому здесь не должно быть никаких сомнений по поводу качества мяса", - заявил глава ведомства.
Журналисты поинтересовались у министра, как отличить мясо, которое могут продавать незаконно.
Есть система отпуска товаров в соответствии с накладными. Каждый мясокомбинат строго соблюдает эту процедуру. Все торговые точки, где реализуется мясная продукция, проходят проверку через службы ветеринарии и санслужбы. Поэтому это исключено. Я не могу даже представить, чтобы мясо сегодня могли продавать где-то в неположенном месте. За этим строго следят соответствующие службы. Это исключено, я вам это официально заявляю", - ответил министр.
Ранее в Минсельхозе прокомментировали информацию о возможном заражении при потреблении мяса сайги.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
31.07.2025, 16:50 32386
В Казахстане свыше четырех млрд тенге возместили в активы государства после аудита в сфере продбезопасности
Выявлено неэффективное планирование бюджетных средств на сумму свыше 179 млн тенге
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 4,4 млрд тенге возместили в активы государства после аудита в сфере продовольственной безопасности, сообщает Высшая аудиторская палата.
Госаудит позволил выявить ряд проблемных факторов, сдерживающих развитие агропромышленного комплекса республики. В их числе несогласованность между программными документами развития, несоблюдение индикаторов самообеспечения и недостаточный мониторинг запасов продовольствия", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, выявлено неэффективное планирование бюджетных средств на сумму свыше 179 млн тенге, а также неэффективное использование - на 66,2 млрд тенге.
Также, по данным палаты, уровень самообеспечения по ключевым продуктам все еще не достигает 80%, а используемая методика расчета не учитывает физиологические нормы потребления.
Кроме того, отметили в ВАП, в республике по-прежнему не внедрена автоматизированная система учета и контроля продовольственных запасов, что приводит к недостоверности данных о наличии и движении таких товаров.
Недоработки имеются и в части ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Более 87% ветлабораторий не аккредитованы на соответствие международным стандартам. Выявлены случаи нарушения закупочных процедур ветпрепаратов на сумму свыше 396 млн тенге. Не все пограничные пункты на сегодняшний день обеспечены фитосанитарным контролем", - заявили в пресс-службе.
Госаудиторы также указали на низкие темпы повышения наукоемкости сельского хозяйства - по состоянию на 2023 год этот показатель достигал всего 0,26% от ВВП.
Недостаточное внедрение результатов научных исследований в практику тормозит модернизацию отрасли", - добавили в палате.
Ранее ВАП выявила нарушения на 747 млн тенге по итогам аудита налогового и таможенного администрирования.
31.07.2025, 15:31 36036
Токаев заявил о важности завершения ремонтных работ на Петропавловской ТЭЦ-2
Фото: sevkazenergo.kz
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым подчеркнул важность завершения ремонтных работ на Петропавловской ТЭЦ-2 и реконструкции сетей тепло- и энергоснабжения, сообщает Акорда.
Президенту также было доложено об увеличении посевных площадей масличных и кормовых культур. По словам акима, уровень сортообновления достиг 11,2%, активно внедряются водосберегающие технологии. На поддержку аграриев в рамках программы "Кең Дала - 2" выдано 97 млрд тенге, объем господдержки на 24% превысил показатель 2024 года.
Глава государства был проинформирован, что Северо-Казахстанская область входит в тройку лидеров по объему производства молока, в том числе занимает первое место в стране по промышленным молочным комплексам.
Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в регионе реализуется 52 инвестиционных проекта на общую сумму 893 млрд тенге, что позволит создать 7,5 тысячи новых рабочих мест.
В сфере жилищного строительства в 2025 году планируется ввести 332 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Келешек мектептері" в Петропавловске построена современная школа на 600 мест.
В сфере здравоохранения завершена модернизация 46 объектов в сельской местности. Проводится системная работа по привлечению медицинских кадров в регион", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Петропавловской ТЭЦ-2 завершили строительство дымовой трубы.
31.07.2025, 13:18 42131
Третью АЭС в Казахстане построит Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что третью атомную электростанцию в Казахстане будет строить китайская компания, передает корреспондент агентства.
Прорабатываются места дислокации. Обязательно нужен постоянный источник водоснабжения рядом с этой станцией, должны быть определены районы выдачи электроэнергии. Эта работа будет завершена в ближайшее время. Я думаю, в этом году уже объявят о том, где будут располагаться эти станции", - проинформировал Скляр.
По его словам, строительством будет заниматься та же компания, которая построит вторую АЭС.
Ранее сообщалось, что китайская CNNC построит вторую АЭС в Казахстане.
Напомним, российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
31.07.2025, 10:35 49616
МВД предупредило об ответственности за распространение фейков и провокационной информации в соцсетях
За распространение ложной информации предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время участились случаи распространения заведомо ложной и провокационной информации в социальных сетях, мессенджерах и на других онлайн-платформах. Подобные действия дестабилизируют общественную обстановку, подрывают доверие, сеют рознь и провоцируют конфликты, сообщили в МВД Казахстана.
В МВД предупредили, что распространение фейков - это уголовно наказуемое деяние. За распространение ложной информации предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Только за полгода зарегистрировано 47 уголовных дел за публикации заведомо недостоверных сведений. В Туркестанской области мужчина разместил в соцсетях ложную информацию о передаче земель иностранным инвесторам. Приговором суда он признан виновным и осужден.
Особую тревогу вызывают факты разжигания национальной, религиозной или социальной розни. Это тяжкое преступление, за которое законодательством предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. За первое полугодие 2025 года возбуждено 64 уголовных дела по подобным фактам. Осуждены 15 человек, из них девять приговорены к реальным срокам лишения свободы. Среди них: жительница области Абай, распространявшая в TikTok видео с оскорблениями по национальному признаку; житель Кызылординской области, публично разжигавший религиозную вражду. Все они задержаны и осуждены приговорами суда", - проинформировали в ведомстве.
Кроме уголовной предусмотрена и административная ответственность за распространение ложной информации в интернете.
По статье 456-2 КоАП за шесть месяцев к административной ответственности привлечены 38 человек: в Атырауской области гражданин опубликовал видео с недостоверной информацией о разрушенной дамбе; в Петропавловске активист распространил ложную информацию о массовом вскрытии заключенных. Все они привлечены к ответственности вплоть до административного ареста на несколько суток", - сообщили в министерстве.
МВД призывает граждан соблюдать нормы законодательства, быть бдительными и ответственно относиться к распространению информации.
Каждое сообщение должно быть достоверным, не содержать призывов к вражде и не нарушать общественный порядок. Только совместная правовая культура и уважение друг к другу позволят сохранить в обществе мир, стабильность и доверие", - отметили в ведомстве.
31.07.2025, 10:10 31611
За год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге - Нацбанк
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря работе Антифрод-центра Национального банка за год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге. Расширение возможностей действующей платформы Антифрод-центра обсудили на встрече в Алматы на базе АО "Национальная платежная корпорация". Ключевым направлением обсуждения стал переход к следующему этапу развития Антифрод-центра - внедрению механизмов предиктивной аналитики на основе сессионного анализа поведения пользователей, сообщили в Нацбанке РК.
По данным Нацбанка, на сегодняшний день к платформе Национального антифрод-центра подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. За последний год предотвращены мошеннические действия на сумму свыше 2,5 млрд тенге.
На встрече рассматривались технологические решения, направленные на дополнительный анализ пользовательских сессий в реальном времени, выявление аномалий и проактивное прогнозирование рисков. Особое внимание уделено вопросам соблюдения законодательства о защите персональных данных и техническим аспектам внедрения сессионного анализа поведения пользователей.
Заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов подчеркнул необходимость перехода к проактивному анализу, прогнозированию и противодействию мошенническим действиям в отношении граждан и банков.
Председатель правления АО "НПК" Жанар Самаева отметила, что усиление Национального антифрод-центра - приоритетная задача в условиях стремительного роста цифровых угроз и использование сессионного анализа позволит значительно повысить уровень проактивной защиты.
По итогам встречи участники договорились о запуске пилотного проекта по сессионному анализу пользовательских действий с целью апробации подходов к предиктивному выявлению мошенничества. Помимо этого, постоянно требуется выработка методологии оценки эффективности сессионных решений.
Ранее сообщалось, что операторы сотовой связи будут блокировать номера мошенников и передавать информацию о них в Нацбанк.
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