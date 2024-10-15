Объем знаний госязыка для получения гражданства утвердили в Казахстане

Он также поручил продолжить работу по увеличению площадей орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 150 тыс. га ежегодно

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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период, - Необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период, заявил на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов.





Он обратил особое внимание на подготовку к будущему вегетационному периоду.





Очень важно экономно расходовать воду, стимулировать в этом вопросе не только население, но и в первую очередь бизнес. Поэтому немаловажным является достижение регионами индикаторов по увеличению площадей с применением водосберегающих технологий", - подчеркнул Бектенов.





В пример он привел Кызылординскую область, где был перевыполнен план по применению водосберегающих технологий. Регион традиционно считается самым водопотребляемым. В текущем году в области сумели повысить эффективность полива, что позволило сэкономить значительные объемы воды.





Премьер поручил использовать данную практику в других регионах страны, а также усилить сотрудничество с соседними государствами для качественного проведения переговоров по вододелению в вегетационный период. Увеличивать площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий планируют ежегодно до 150 тыс. га.





Также необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период.





Руководству МСХ и водных ресурсов поручено разграничить свои функции в части увеличения площадей орошаемых земель, субсидирования стоимости услуг по подаче воды аграриям и расходов при инвестировании в водосберегающие технологии. Также необходимо выработать механизмы стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях, активно применять цифровой учет воды", - говорится в информации.



