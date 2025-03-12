Объездную дорогу вокруг города планируют построить в Семее

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Абай Берик Уали отчитался перед президентом о социально-экономической ситуации в регионе и планах на предстоящий период, сообщает - Аким области Абай Берик Уали отчитался перед президентом о социально-экономической ситуации в регионе и планах на предстоящий период, сообщает Акорда





В частности, глава региона сообщил о проведении детального анализа расходной и доходной частей областного бюджета. По итогам анализа были определены приоритетные направления дальнейшего финансирования, а оптимизированные средства в первую очередь будут направлены на решение актуальных проблем.





Также в области разработаны 24 инвестиционных проекта на сумму 2,2 трлн тенге до 2028 года с созданием более 8 тысяч рабочих мест. 6 из них будут реализованы уже в этом году.





Кроме того, Берик Уали проинформировал президента о состоянии социальных объектов и коммунальной инфраструктуры региона. В частности, в соответствии с запросами населения планируется построить школы и детские сады, модернизировать объекты культуры и здравоохранения. Кроме того, одной из актуальных задач остается решение накопившихся проблем в сфере ЖКХ, особенно в Семее.





В рамках национального проекта "Комфортная школа" строятся 5 объектов и дворец школьников. Через реку Иртыш возводится еще один мост и разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию подвесного моста в областном центре. Прорабатывается вопрос строительства объездной дороги вокруг Семея, которая позволит перераспределить транспортный поток и снизить нагрузку на подвесной мост", - рассказал Уали.





Глава государства отметил, что решение социально-экономических проблем региона будет способствовать повышению благосостояния жителей. Он поручил акиму совместно с правительством проработать пути ускоренного развития региона и поэтапного решения актуальных задач.





Также Токаев поручил развивать обрабатывающую промышленность в регионе, создавать новые постоянные рабочие места, благоустраивать и развивать инфраструктуру областного центра. Он также поручил достойно провести юбилейные мероприятия к 180-летию Абая.